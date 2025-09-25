Un turista británico desaparece en Bali tras ignorar las advertencias y nadar en una playa prohibida

La desaparición de Harrison Edward Nada Kontounas, un turista británico de 23 años, ha desencadenado una intensa operación de búsqueda en la costa de Bali, Indonesia. El joven fue visto por última vez nadando en Legian Beach, una zona señalizada con bandera roja que advierte sobre el peligro extremo de bañarse debido a las fuertes corrientes marinas.

El jefe de la agencia de rescate Basarnas, I Nyoman Sidakarya, confirmó que la alerta se recibió a las 18:40 WITA, momento en el que se desplegó un equipo de cinco efectivos para iniciar las labores de rastreo. Sidakarya subrayó la importancia de extremar la precaución en actividades turísticas costeras, especialmente en zonas marcadas como peligrosas.

Las condiciones meteorológicas han dificultado gravemente el rescate. Aunque los acompañantes de Kontounas lograron regresar a la orilla, él quedó atrapado en un entorno de vientos de 30 km/h y oleaje intenso, lo que ha obligado a limitar las operaciones a búsquedas desde tierra firme.

La comunidad viajera ha sido clave en la difusión del caso. Un amigo cercano del desaparecido publicó un llamamiento emocional en redes sociales, que ha generado una ola de solidaridad entre locales y turistas, movilizando esfuerzos para ampliar la visibilidad del suceso.

Testigos como Abbey Maree han descrito escenas desgarradoras, destacando la intensidad de la búsqueda y la falta de recursos disponibles. Numerosos usuarios han advertido sobre la peligrosidad de estas playas, donde riptides, undertow y remolinos pueden convertirse en trampas mortales para los bañistas.

Las autoridades mantienen la coordinación entre cuerpos de rescate y han indicado que, si no se logra localizar a Kontounas en las próximas horas, se evaluará un nuevo plan de acción. Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo, compartiendo información y esperando un desenlace esperanzador.

La investigación sigue bajo la supervisión de Basarnas, que concentra sus esfuerzos en la franja costera, priorizando la seguridad del personal. Cualquier novedad será comunicada oficialmente por los organismos involucrados.