Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas en otra noche de intercambio de drones

Ucrania y Rusia vivieron anoche otra jornada noctura de intercambio de drones, con un alto índice de interceptación por ambas partes, además de un ataque de las fuerzas de Kiev contra intereses petroleros rusos.

Una estación petrolera de la región rusa de Chuvasia, situada en el suroeste del país, ha sido objetivo de un, lo que ha provocado la suspensión de todas las actividades en las instalaciones, informa Europa Press.

El gobernador de la región, Oleg Nikolaev, ha indicado en un comunicado que la estación afectada se encuentra cerca del río Volga y a la altura de la localidad de Konar, si bien no ha apuntado a daños de gran envergadura. Nikolaev, que ha matizado que la zona del impacto está a unos 1.200 kilómetros del territorio ucraniano, ha descartado la presencia de víctimas y ha hablado de "daños menores".

Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas ucranianas contra refinerías e instalaciones petroquímicas rusas durante los últimos meses, especialmente en el sur del país.

Paralelamente, las defensas antiaéreas derribaron anoche 55 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, según la agencia Efe. La misma cantidad de drones fue destruida en la jornada anterior.

En esta ocasión, 27 aparatos no tripulados fueron neutralizados en la región de Rostov, donde causaron un incendio en un centro de distribución de gas.

También hubo drones destruidos en Briansk, Astracán, Vorónezh, Volgogrado, Kursk y Bélgorod. La víspera, otro ataque ucraniano alcanzó anoche la refinería de petróleo de Afipski, en el suroeste de Rusia.

Ante la intensificación de los ataques ucranianos, el gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov, admitió esta semana la escasez de combustible en las gasolineras, pero aseguró que el abastecimiento se normalizarán en dos semanas.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido.

Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros, informa Efe.

Las defensas ucranianas lograron suprimir 97 de las aeronaves enemigas sobre el norte, sur, este y centro del país, pero 17 de los drones de ataque lograron impactar en objetivos en seis emplazamientos distintos, mientras que en dos puntos se registró la caída de restos de drones derribados.

En la región meridional de Odesa, en la costa del mar Negro, uno de los ataques provocó daños en la infraestructura ferroviaria, aunque el tráfico de trenes ya ha sido restablecido, según informó la compañía Ukrzaliznitsia.

También en el sur, en Zaporiyia, los ataques rusos dejaron sin electricidad a unos 9.000 usuarios, aunque las autoridades ucranianas informaron de que de madrugada ya se había restablecido el suministro al 95 % de los afectados.

En la región oriental de Vínitsia, varios drones rusos impactaron en elementos de la infraestructura crítica, según informaron las autoridades locales, que mencionaron también de incendios y daños a un edificio de viviendas.

Finalmente, en Dnipropetrovsk (centro) fue herida una mujer de 39 años en la localidad de Pokrovska.

Las autoridades regionales anunciaron además que los ataques han producido daños en diversas viviendas, así como en un edificio administrativo, un local comercial, una empresa y un museo.