Ucrania lanza tres drones sobre Moscú pero son derribados por las fuerzas antiaéreas rusas

Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron este martes tres drones que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Los tres aparatos no tripulados fueron neutralizados en el plazo de una hora. El ataque obligó a suspender temporalmente las operaciones en dos aeropuertos capitalinos.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del derribo de 31 drones ucranianos sobre ocho regiones del país.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas.

Por otra parte, las autoridades de Donetsk, anexionada por Moscú en 2022, declararon este martes el estado de emergencia en la región debido a ataques masivos con drones de las fuerzas ucranianas.

"Como consecuencia de un ataque masivo con drones contra las centrales térmicas de Zúyevskaya y Starobeshevo (...) que ha resultado en la destrucción de instalaciones de generación de energía, se declara el estado de emergencia", señala el decreto, citado por la agencia TASS.

Previamente, las autoridades de la zona leales a Moscú informaron también de cortes de agua debido a los ataques de Kiev.

La víspera, los drones ucranianos dejaron sin luz a cerca de 500.000 residentes de la región de Donetsk, según reconoció el gobernador local, Denis Pushilin.

Agregó que mientras las fuerzas ucranianas atacan las infraestructuras energéticas de Donetsk, las fuerzas rusas aumentan su zona de control en el frente, incluido en las inmediaciones del bastión estratégico de Pokrovsk.