Rusia avanza en Zuporivia mientras derriba 93 drones ucranianos en ocho regiones

El ejército ruso prosiguió en las últimas 24 horas su avance imparable en la región ucraniana de Zaporiyia con la toma de otras dos localidades, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra matutino.

Las unidades de asalto de la agrupación militar Vostok (Este) ocuparon el pueblo de Rivnopilia, que se encuentra cerca de Yablukove, la aldea que los rusos tomaron el viernes. Ambas localidades están a varios kilómetros de Guliaipole, urbe que tenía apenas 2.000 habitantes antes de la guerra, pero que es un objetivo declarado de Moscú en este sector del frente.

Las operaciones incluyeron la aniquilación de 235 hombres, catorce automóviles, un blindado, una pieza de artillería y dos arsenales.

Además, según Defensa, destacamentos de la agrupación militar Dniéper conquistaron durante la última jornada la localidad de Malá Tokmáchka. Dicho pueblo está en las afueras del estratégico bastión ucraniano de Oríjiv -que apenas conserva un millar de habitantes a día de hoy-, que los rusos intentan tomar desde el comienzo de la guerra en 2022. Los combates para tomar dicha urbe han sido siempre muy cruentos, lo que ha destruido, según fuentes independientes, más del 80 % de sus viviendas.

A su vez, los rusos tomaron otra treintena de edificios en Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk (Donetsk), donde tiene lugar actualmente la batalla más importante de la guerra.

Por otro lado, las baterías antiaéreas rusas derribaron la noche del sábado, 93 drones ucranianos en ocho regiones rusas y en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

Entre las 19.00 y las 23.00 horas del sábado, las defensas rusas abatieron 36 aparatos de ala fija, 17 de ellos en la región de Rostov y una docena sobre el cielo de Bélgorod, que limitan con Ucrania. Tres drones fueron derribados en Crimea.

Además, otros 57 aparatos no tripulados fueron abatidos durante la noche, 23 de ellos en la región de Samara y 17 en Volgogrado. También fueron atacadas las fronterizas Briansk y Kursk, Sarátov y Vorónezh.

Las autoridades de Volgogrado informaron sobre tres heridos que han tenido que recibir asistencia médica debido al impacto de fragmentos de drones en cuatro viviendas de la capital regional.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.