De Ucrania a Suecia: estos son los países europeos que mantienen el servicio militar obligatorio

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha alterado significativamente el panorama de seguridad en Europa, generando un profundo cambio de paradigma en las políticas de defensa del continente. Ante las crecientes amenazas de expansión territorial por parte de Moscú, las principales potencias e instituciones europeas han comprendido la urgencia de reforzar sus capacidades militares. Este contexto ha reavivado debates sobre cuestiones clave como el aumento del gasto en defensa, el desarrollo de protocolos de emergencia para la población civil, e incluso la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio en varios países.

Una de las áreas más controvertidas y divisivas en este sentido ha sido precisamente el servicio militar obligatorio. Este asunto ha generado tensiones dentro de la Unión Europea, ya que existe una clara división entre los países del este y los del oeste del continente. En los países del este, donde la historia reciente está marcada por la influencia y ocupación soviética, existe una mayor predisposición a considerar el regreso de esta medida, sin embargo, en naciones más occidentales como Alemania o España, el servicio militar obligatorio ha sido históricamente un tema sensible y, en general, se ha considerado innecesario en tiempos de paz.

En España, por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado categórica en su rechazo a la reinstauración del servicio militar obligatorio. En una comparecencia reciente ante la Comisión de Defensa del Senado, Robles afirmó que "en absoluto" se contempla el regreso de lo que popularmente se conoce como la 'mili'.

No obstante, la situación es diferente en Alemania. En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, ha propuesto públicamente la reintroducción del servicio militar o comunitario. Merz argumentó que "necesitamos una mayor dotación de personal en las Fuerzas Armadas", señalando que la actual estructura de fuerzas militares no es suficiente para hacer frente a las amenazas que Europa enfrenta. Aunque no ha precisado una cifra exacta, subrayó la importancia de contar con una reserva más amplia y capacitada, sugiriendo que el servicio militar obligatorio podría ser una solución para este déficit.

Los países europeos con servicio militar obligatorio

En medio de este debate, es relevante señalar que varios países europeos siguen aplicando el servicio militar obligatorio, aunque con notables diferencias en cuanto a la duración, la naturaleza del servicio y las excepciones que se contemplan. Según datos de The World Factbook de la CIA, países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Grecia, Chipre, Moldavia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Ucrania, Azerbaiyán y Lituania han mantenido esta medida en vigor, o bien han comenzado a reinstaurarla en los últimos años.

En algunos de estos países, el servicio militar obligatorio es de corta duración, entre seis meses y un año, y en algunos casos se ofrece la opción de realizar el servicio en el ámbito civil, como en Suiza o Finlandia. En otros países, como Grecia o Ucrania, el servicio militar sigue siendo estrictamente militar y se considera una parte integral de la preparación nacional para posibles conflictos. Por otro lado, hay países que han optado por un modelo de servicio mixto, en el que tanto hombres como mujeres pueden elegir entre el servicio militar o realizar un servicio comunitario.