Oriente Medio
Ultimátum de Trump a Hamás: o acepta el plan de Gaza el domingo o "será un infierno"
El presidente de EEUU afirma que si el grupo terrorista lo rechaza se enfrentará a una situación "nunca vista"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se destará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.
✕
Accede a tu cuenta para comentar