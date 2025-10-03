Acceso

Ultimátum de Trump a Hamás: o acepta el plan de Gaza el domingo o "será un infierno"

El presidente de EEUU afirma que si el grupo terrorista lo rechaza se enfrentará a una situación "nunca vista"

Netanyahu y Trump en la Casa Blanca
US President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu press conference at the White HouseJIM LO SCALZO / POOLAgencia EFE
Washington
Última actualización:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se destará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

