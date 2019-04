La conmoción y el duelo marcaron la jornada de ayer. Sri Lanka comenzaba a enterrar a sus más de 300 muertos, entre los que se hallaban familias enteras que perecieron en plena misa de Resurreción. El mundo es cada vez más pequeño y Sri Lanka un destino al alza, de ahí que entre las víctimas haya más de una treintena de extranjeros, entre ellos dos españoles.

Unos característicos tatuajes confirmaron la peor de las noticias para dos familias de Rianxo y Pontecesures (Pontevedra). La pareja de gallegos pasaba unos días de vacaciones en la isla asiática. María González Vicente, de 32 años, voló hasta la antigua Ceilán para reunirse con su novio, Alberto Chaves, que estaba destinado en India, ya que trabajaba en una filial de la empresa viguesa Profand. Los jóvenes se alojaban en el hotel Kingsbury, uno de los objetivos del grupo National Towheed Jamath (NTJ, Unificación Nacional de las Mezquitas). A las 8:45 de la mañana, un terrorista de NTJ se inmolaba en uno de los lujosos restaurantes del alojamiento, poniendo punto y final a su vida y a la de decenas de turistas y trabajadores locales.

«Aprovecharon estos días para disfrutar. Ella trabajaba en Padrón. Era de Pontecesures de toda la vida, así como sus padres. Una familia muy conocida en la localidad», explica a LA RAZÓN Juan Manuel Vidal Seaje, alcalde de Pontecesures. «El municipio solo tiene 3.100 habitantes, así que nos conocemos todos. Ha sido un duro varapalo». Vidal acaba de estar con los padres de ambos, a quienes trasladó su pésame y ofreció todo el apoyo y ayuda que necesiten. Asimismo, adelanta a este periódico que hoy declarará tres días de luto. Vidal, profundamente afectado, reconoce que «ha sido un batacazo. No te lo esperas. Siempre que hay un atentado te preocupas por si hay españoles y lo tomas como propio si los hay... Pero es que esta pareja vivía a 500 metros de mi casa. Es muy difícil de encajar. Yo sabía que acostumbraban a viajar allí, pero no me lo esperaba». Desde el Ministerio de Exteriores indicaban que la Embajada de España en Delhi, a través de su personal desplazado a la zona, confirmaba «el desgraciado fallecimiento». Unos 1.000 españoles habían viajado a la isla.

Entre las víctimas mortales del múltiple atentado terrorista se encuentran tres de los cuatro hijos del multimillonario de origen danés Anders Holch Povlsen, propietario de la marca de moda Asos. Pocos días antes del atentado, una de sus hijas, Alma, compartió una foto en redes sociales en la que aparecían sus tres hermanos, Astrid, Agnes y Alfred en la piscina de un hotel mientras pasaban las vacaciones de Semana Santa en la isla. Además de ser un empresario de éxito, Povlsen es también terrateniente de una gran extensión de tierra en Escocia. Por deseo expreso de la familia, no ha trascendido la identidad de los tres hijos fallecidos.

El Ministerio de Exteriores de Dinamarca no es el único Gobierno que ha anunciado el fallecimiento de uno de sus ciudadanos. Las autoridades de Reino Unido también han confirmado que entre las víctimas de los atentados coordinados también hay ocho británicos. Se sospecha que entre los fallecidos se encuentra Anita Nicholson, una abogada de 42 años que podría haber muerto junto a sus dos hijos. De confirmarse, el marido de la víctima habría sido el único superviviente de la familia.

También podrían haber perdido la vida cuatro ciudadanos estadounidenses. Hasta el momento la única confirmación oficial es la muerte de Dieter Kowalski. La compañía editora para la que trabajaba, Pearson, ha confirmado la noticia junto a una foto en la que han valorado su gran corazón. Otro de los países más golpeados por la barbarie es la India. Según el país vecino, cinco trabajadores de un partido político que se encontraban de vacaciones después de las pasadas elecciones también están entre las víctimas mortales. La cifra podría aumentar a siete ya que hay dos miembros del grupo que continúan desaparecidos. Se encontraban desayunando en el hotel Shangri-La cuando uno de los terroristas suicidas detonó su bomba. Víctimas todas de la sinrazón de un ataque terrorista contra dos objetivos claros: católicos y extranjeros.