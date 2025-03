Vender la nacionalidad para sobrevivir: la impactante estrategia de esta isla en peligro

El aumento del nivel del mar se ha convertido en una realidad innegable. Desde 1901 hasta 2018, se estima que ha subido entre 15 y 25 centímetros, lo que significa que su ritmo de crecimiento casi se ha duplicado en las últimas décadas, según señala el Servicio de Vigilancia Marina Copernicus.

Todo apunta a que esta tendencia seguirá acelerándose en los próximos años, poniendo en riesgo a aproximadamente 900 millones de personas, es decir, el 10 % de la población mundial. Esta cifra corresponde a quienes residen en zonas costeras de baja altitud, las cuales son especialmente vulnerables a las crecidas del mar. Entre los territorios en peligro se encuentra Nauru, una pequeña nación cuya existencia se ve cada vez más amenazada.

La república más pequeña del mundo

Con tan solo 21 kilómetros cuadrados de superficie y una población de alrededor de 10.000 personas, Nauru ostenta diversos récords. Es la república más pequeña del planeta, el estado soberano más diminuto de Oceanía y el tercer país más pequeño del mundo, solo por detrás de la Ciudad del Vaticano y el Principado de Mónaco. Esta desconocida nación, situada en el océano Pacífico central, lleva años enfrentándose a la progresiva pérdida de su territorio debido a la erosión de sus costas.

Ante este panorama, las autoridades de Nauru han decidido tomar medidas mediante una iniciativa poco convencional: vender su ciudadanía y destinar los fondos recaudados a la lucha contra el cambio climático. Según informa CNN, los pasaportes de Nauru tendrán un precio de 105.000 dólares y permitirán a sus poseedores acceder sin visado a 89 países. No obstante, los solicitantes deberán cumplir ciertos requisitos, como no contar con antecedentes penales y no proceder de países considerados de alto riesgo por la ONU, entre otros aspectos.

La propuesta ya cuenta con antecedentes

El objetivo principal de esta iniciativa es trasladar al 90 % de la población de Nauru a zonas más elevadas dentro de la propia isla, alejadas del alcance del mar, y construir allí nuevas comunidades. Lo que supondrá un reto, ya que en la actualidad, solo un 20 % del territorio de la isla es habitable, y la mayoría de sus habitantes viven concentrados en la costa. De acuerdo con la misma fuente, Nauru espera recaudar alrededor de 5,6 millones de dólares durante el primer año de implementación del programa, cifra que podría aumentar exponencialmente hasta alcanzar los 42 millones de dólares en su segundo año de vigencia.

Nauru no es el primer país insular en explorar una estrategia de este tipo. Dominica, una isla caribeña, lanzó un programa similar en 1993, y los ingresos generados por la venta de pasaportes han terminado convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiación de la nación.