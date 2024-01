"Volver a Ucrania a luchar o trabajar": el duro mensaje de Zelenski a su pueblo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este miércoles en que todos aquellos de sus compatriotas que están fuera del país deberían volver, ya sea para luchar, o bien para trabajar. "Es una cuestión de justicia", ha dicho. "Estamos en guerra. Por lo tanto, o se trabaja o se lucha", ha recalcado el presidente ucraniano desde Davos, en los márgentes del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en la localidad suiza.

"No es un asunto para las mujeres, o los hombres que no están en edad de ser movilizados, o los niños. Ellos son libres. Es un asunto de derecho y justicia. Si estás en edad de servir, según la ley ucraniana, uno debería estar en Ucrania y luego se luchará o no, o se trabajará", ha incidido Zelenski.

"El salario de un militar se paga con los impuestos de seis a ocho personas (...) Se puede trabajar y no estar en el frente, depende de la situación", ha dicho Zelenski, quien ha asegurado que los aportes económicos de los socios de Kiev no se destinan al pago de los militares ucranianos.

Sin embargo, Zelenski ha asegurado que a pesar de estar reclamando la presencia de todos aquellos que han salido, o ya estaban fuera del país antes de la invasión, Ucrania nunca actuará como Rusia y mandará a sus ciudadanos al "matadero".

Sancionar a los que se nieguen

Así, ha dicho que Rusia no tiene en cuenta a su propia gente y moviliza a tantos quiere porque son ya "cadáveres" cuando acuden al frente. "Somos cuatro veces más pequeños en población. Créanme, si fuéramos iguales en población, aún así, no tiraríamos a la gente bajo los tanques", ha expresado.

En las últimas semanas, el Gobierno de Ucrania ha estado apelando a sus ciudadanos que residen en el extranjero para que regresen, llegando incluso a plantear la posibilidad de sancionar aquellos que se negasen.