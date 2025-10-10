Geert Wilders cancela sus actos de campaña en Países Bajos tras descubrir que era el objetivo de un atentado frustrado

El dirigente del Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, comunicó este viernes en la red social X que interrumpe temporalmente su campaña antes de las elecciones del 29 de octubre en los Países Bajos. La decisión se produjo después de que la Agencia Nacional de Coordinación para la Lucha contra el Terrorismo (NCTV) le informara de que había sido uno de los posibles blancos del mismo plan terrorista frustrado que tenía como objetivo al primer ministro belga, Bart De Wever.

Wilders explicó que, aunque la agencia no considera que haya una “amenaza residual”, ha optado por suspender todos sus actos públicos. “Tengo un mal presentimiento y, por tanto, suspendo todas mis actividades de campaña por el momento”, escribió. Horas antes había cancelado su participación en un debate radiofónico al conocerse los informes del medio belga VTM Nieuws, que citaban su nombre entre los políticos que supuestamente iban a ser atacados.

El partido de Wilders lidera las encuestas de intención de voto para los próximos comicios. Firme crítico del islam y la inmigración, el político vive bajo protección desde 2004 debido a las amenazas de muerte que recibe con frecuencia.

Investigación en Bélgica y detenciones

Las autoridades belgas informaron el jueves de la detención de tres personas acusadas de planificar un ataque yihadista con drones contra dirigentes políticos, entre ellos el primer ministro belga. Dos de los detenidos permanecen bajo prisión preventiva acusados de intento de asesinato terrorista, preparación de actividad terrorista y pertenencia a un grupo extremista, según la fiscalía federal.

Bart De Wever no ha comentado públicamente los hechos, aunque se dejó ver en Bruselas restando importancia al incidente con un gesto humorístico en redes sociales. También figuran entre los posibles objetivos la alcaldesa de Amberes, Els van Doesburg.

El abogado de uno de los sospechosos, Sven De Potter, declaró a la prensa que su cliente está colaborando con la investigación y que se encuentra “muy afectado” por la situación. Por su parte, las autoridades neerlandesas han reforzado las medidas de seguridad en torno a Wilders a la espera de nuevas informaciones sobre el caso.