El primer minisrtro luxemburgués, Xavier Bettel, inició el jueves en Madrid su primera visita oficial a España, en la que ha tenido la oportunidad de analizar las relaciones bilaterales y la actualidad europea en sus reuniones con el presidente Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI. El liberal Bettel, de 46, llegó al poder en 2013 gracias a una alianza con socialistas y ecologistas que puso fin a 18 años de Gobiernos del incombustible Jean Claude Juncker, cuyo partido conservador, la CSV, solo ha perdido unas elecciones en el Gran Ducado desde el final de la II Guerra Mundial. Reelegido en las urnas en diciembre pasado, el primer ministro ha puesto en marcha una política social progresista que ha supuesto la legalización del matrimonio gay (de la que él mismo ha hecho uso al casarse en 2015 con Gauthier Destenay), la reforma del aborto, la legalización del cannabis o la separación de la Iglesia y el Estado. En su encuentro celebrado con tres diarios españoles, entre ellos LA RAZÓN, en la Fundación Carlos de Amberes, Bettel no es ajeno a los acontecimientos que marcan la semana en España: el inicio del juicio al “procés” y el adelanto electoral. El jefe de Gobierno luxemburgués se muestra como un político cercano y profundamente europeísta empeñado en seguir “defendiendo los valores de la tolerancia, la democracia y la libertad de prensa”.

Usted forma parte de los liberales europeos (ALDE). ¿Cómo ve el pacto de Gobierno en Andalucía, donde PP y Cs gobiernan gracias al apoyo de Vox?

He hablado con Albert Rivera sobre el Gobierno andaluz y me ha explicado que el acuerdo de coalición andaluz es solo entre PP y Cs y luego se ha sumado Vox porque Cs no quería pactar con estos últimos.

¿Apoya el modelo del “spitzenkandidat”. Es decir, que el candidato del partido más votado en las elecciones europeas pase a ser elegido el nuevo presidente de la Comisión Europea?

Actualmente, los liberales europeos apostamos por presentar un equipo a las elecciones europeas y no a un solo candidato como han hecho otros partidos. No creo en el “spitzenkandidat” porque no supone la existencia de una lista transeuropea, sino mantener las 27 listas nacionales como ocurre ahora. De otra forma, el “spitzenkandidat” no tiene suficiente legitimidad, pues depende de la decisión de los partidos. Yo defiendo un equipo de cinco, seis o siete nombres para asumir las diferentes responsabilidades europeas. La decisión de elegir al presidente de la Comisión depende del Consejo y del Parlamento Europeo.

¿Qué está en juego en la próximas elecciones europeas?

Después de estas elecciones europeas, habrá dos bloques en el Parlamento Europeo: uno a favor de Europa y otro en contra. Ante el crecimiento de los partidos extremistas y anti europeos, la suma de populares y socialistas ya no tendrá la mayoría y se necesitará una alianza más amplia que incluya a los liberales, los ecologistas, etc. Las elecciones europeas son muy importantes, dado que la Eurocámara tiene mucho poder, es una institución que funciona. Tenemos una tendencia de hablar solo de lo que funciona mal, pero también debemos reconocer las cosas que funcionan bien en la UE. Mucha gente ya no se acuerda de la peseta o el franco y de lo que suponía cambiar de divisa al atravesar la frontera de cada país europeo. Yo mismo fui Erasmus en Grecia y me beneficié del espacio Schengen. Una Europa que nos protege. En una conferencia en París, de forma provocadora pedí que pensáramos en cómo sería suprimir Europa un solo día. Sin poder cruzar las fronteras, trabajar libremente en otro país o disfrutar de la seguridad social. No funcionaría nuestro móvil. La mayor prueba de eso es que el Brexit, tras dos años de negociación, ha demostrado la complejidad que entraña abandonar la UE y aún no sabemos si va a salir o no. Los británicos que residen en mi país quieren ser luxemburgueses para conservar el pasaporte europeo y es que Europa ya forma parte de su día a día.