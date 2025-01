Zelenski aceptaría renunciar a los territorios ocupados por Rusia a cambio de entrar en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que está dispuesto a negociar el fin de la guerra con los rusos como paso final después de una reunión con Donald Tump, y con representantes de la Unión Europea (UE) y de haber obtenido de estos últimos unas garantías de seguridad satisfactorias para Ucrania.

En una entrevista con el entrevistador estadounidense Lex Fridman, Zelenski indicó que el primer paso hacia la paz sería para él un encuentro con Trump después de que haya sido investido presidente de EEU.UU. el próximo 20 de enero.

"Nos sentamos, en primer lugar con Trump. Nos ponemos de acuerdo con él sobre cómo se puede detener la guerra", explicó el líder ucraniano, que agregó que en segundo lugar para Kiev es "muy importante que Europa también tenga una voz" en el proceso.

Esta fase será rápida, ya que "Europa apoyará la posición de Trump", aseveró Zelenski, que manifestó la expectativa de que será posible obtener para Ucrania garantías de seguridad de ambos actores.

"Después podremos sentarnos con los rusos", dijo a su interlocutor, rechazando un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, desde un primer momento, así como un alto el fuego "sin garantías de seguridad serias".

En este sentido, Zelenski reclamó una entrada parcial en la OTAN, así como el suministro de ciertas armas por parte de los aliados de Kiev que no serán empleadas si el alto el fuego prospera.

Así, el presidente ucraniano se declaró abierto a la posibilidad de que ingrese en la alianza atlántica una Ucrania dividida, es decir, sin los territorios ocupados en la actualidad por Moscú.

"Para nosotros estos territorios son parte de Ucrania. Pero la OTAN solo podría actuar en la parte que está bajo control ucraniano. Esto se puede negociar, estoy seguro. Sí, no sería un gran éxito para nosotros, pero si vemos una vía diplomática de poner fin a la guerra, esto es parte de ella", señaló.

Trump demostró ser "el más fuerte"

Zelenski no escatimó en alabanzas a Trump, que según dijo fue elegido por los ciudadanos porque demostró ser "más fuerte" tanto "intelectualmente como físicamente" que el presidente demócrata Joe Biden y que la candidata de ese partido, Kamala Harris.

"Quizá supo responder a las preguntas que tenía la gente", agregó.

El presidente ucraniano también conjeturó que Trump podría ser el primer líder global en viajar a Kiev en avión una vez que acabe la guerra, algo que según dijo tendría un carácter "simbólico".

En las tres horas de entrevista, Zelenski tocó entre otros temas la relación con Bielorrusia y aseguró que unos días después del inicio de la invasión rusa, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko le llamó para disculparse por el lanzamiento de misiles desde su territorio.

"No he sido yo, yo no estoy al mando", dijo Lukashenko según Zelenski y afirmó que "no es posible enfrentarse a los rusos", tras lo cual le ofreció destruir como represalia una refinería bielorrusa.

Preguntado por Fridman, Zelenski aludió por otro lado a la imposibilidad de celebrar elecciones en Ucrania hasta que la guerra haya acabado y se levante la ley marcial o hasta que haya un cambio legislativo, al que según dijo se opone la población.

Unos 8,5 millones de ucranianos se hallan en el extranjero, mientras que millones viven en los territorios ocupados por Rusia, argumentó, en referencia a los obstáculos logísticos que impiden en la actualidad que haya elecciones