Diplomacia
Netanyahu y Putin mantienen una conversación telefónica para tratar la situación en Oriente Próximo
La oficina del primer ministro israelí ha confirmado que la llamada se produjo por iniciativa del presidente ruso
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria. "Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial, recogido por Europa Press.
Asimismo, han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin. La oficina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
