Zelenski disuelve el Parlamento tras tomar posesión como presidente de Ucrania

Asimismo, afirmó que no entiende a los miembros del Gobierno, "que solo se encogen de hombros y dicen que no se puede hacer nada". "No es cierto, podéis. Podéis tomar un papel y un bolígrafo y dejar vuestro sitio a aquellos que van a pensar en las próximas generaciones, y no en los próximos comicios", dijo. El llamamiento del presidente ucraniano no cayó en saco roto: minutos después de su discurso, el ministro de Defensa, Stepan Poltorak, anunció su dimisión.

Primer objetivo: la paz en Donbás

Zelenski, como ya había reiterado durante la camapaña electoral, afirmó en su discurso que la "primerísima tarea" de su presidencia es lograr el alto el fuego en Donbás, en el este del país, y aseguró que está dispuesto a adoptar "decisiones complejas" para conseguirlo. "Nuestra primerísima tarea es lograr el alto el fuego en el Donbás", insistió Zelenski.

"Puedo aseguraros que estoy dispuesto a todo para que nuestros héroes no sigan muriendo. No tengo miedo a tomar decisiones complejas. Estoy dispuesto a perder mi popularidad y, si es necesario, mi cargo con tal de que se establezca la paz", señaló. Al mismo tiempo, enfatizó que ese objetivo debe alcanzarse "sin pérdida de territorios". "Nosotros no empezamos esta guerra, pero nosotros tendremos que terminarla. Estamos dispuestos al diálogo, y estoy convencido de que el primer paso para el comienzo de ese diálogo será el retorno de todos los prisioneros ucranianos", añadió.

Zelenski subrayó que Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región de Donbás, escenario de un conflicto armado que estalló ese mismo año y se ha cobrado más de 10.000 muertos, son territorio ucraniano.

Agregó que no le parece muy correcto hablar de la recuperación de territorios perdidos, porque "no se puede perder lo que a uno le pertenece por derecho".

Pasó del idioma ucraniano al ruso para hacer un llamamiento a recuperar a la población rusohablante de Donbás. En ese momento, el diputado del nacionalista Partido Radical Oleh Lyashko, interrumpió al presidente por hablar en ruso. Zelenski le replicó que los habitantes del país rusohablantes y ucranianohablantes "son todos ucranianos".

El objetivo no será ni mucho menos fácil, y Rusia dejó claro que no se lo va a facilitar. El Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto felicitar a su homólogo por su investidura y no hay en agenda por ahora ningún contacto de alto nivel, reconoció su portavoz, Dimitri Peskov. "Actualmente la agenda no incluye ningún contacto", dijo Peskov ante la prensa.

Peskov ha avanzado también que Putin no tiene previsto felicitar a su homólogo por su toma de posesión y ha apuntado que, en cambio, lo hará por sus "primeros logros" en la resolución del conflicto en el este de Ucrania y en la "normalización" de las relaciones entre los dos países vecinos, según la agencia Sputnik.