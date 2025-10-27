Zelenski ordena extender el alcance de los ataques a larga distancia en territorio ruso

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a un área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga.

“Nos hemos marcado como tarea expandir la geografía del uso de nuestras capacidades de largo alcance”, escribió Zelenski en redes sociales al informar del contenido de su reunión con los principales responsables de la defensa de Ucrania.

Zelenski dijo también que durante el encuentro se evaluaron los resultados de estos ataques que Ucrania lleva a cabo casi cada noche con drones de fabricación propia y en ocasiones con misiles.

“La refinación de petróleo ruso ya está pagando un precio tangible por la guerra y pagarán aún más”, explicó el presidente ucraniano.

Zelenski señaló asimismo que su administración trabaja con empresas de armamento en la firma de contratos a largo plazo que permitan planificar mejor la asignación de recursos e incrementar la producción.