Kurzawa podría ser el sustituto de Reguilón en el Sevilla

El lateral zurdo de 27 años termina contrato con el PSG y varios equipos tratarán de hacerse con sus servicios a coste cero este verano. Uno de ellos, el Sevilla, que busca un futbolista en la demarcación de Layvin Kurzawa dado que Sergio Reguilón regresará al Real Madrid en verano tras su cesión.

Según Canal+ Francia, al conjunto hispalense no le resultará sencillo cerrar su fichaje. Layvin Kurzawa cuenta con pretendientes de altura dispuestos no solo a mantener su elevada ficha sino a mejorarla. No obstante, Layvin Kurzawa podría ver con buenos ojos probar fortuna en LaLiga Santander. También en España, el defensor ha sonado para el Atlético de Madrid, aunque con menos fuerza.

Pese al interés por Layvin Kurzawa, Reguilón no descarta seguir en el Sevilla

“Empecé bien. Cuando empiezas alto te exigen ese nivel siempre, lógico. Todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Pasé por partidos de no estar acertado, pero en los últimos tres encuentros hice un trabajo mental, de decir ‘joder, eres bueno’. Estuve concentrado y creo que he hecho partidos bastante buenos. Ahora se ha cortado esto, pero es un mal que nadie puede controlar. En los últimos partidos acabé centrado y bien”, decía recientemente el lateral en Muchodeporte.

Sobre la posibilidad de seguir en el Sevilla la próxima campaña, Sergio Reguilón comentaba: “No tengo ninguna queja de nada, de la ciudad, del club, de los compañeros... Me siento muy querido. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro”.