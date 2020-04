José Ángel ‘Cote’ no tiene claro que se vaya a renudar la Liga

El defensa del Eibar José Ängel Valdés ‘Cote’ no tiene muy claro que se vaya a reanudar la temporada y, sobre algunas de las propuestas en la que trabajan las instituciones del fútbol, duda por ejemplo de la viabilidad de entrenar en sesiones diferenciadas con pocos jugadores para evitar la propagación del virus.

"Yo no sé lo que pasará. En estos momentos lo más importante es la salud y no creo que se solucione nada entrenando en pequeños grupos", señaló a la web del equipo el lateral asturiano, ex de la Real Sociedad, Roma, Oporto y Villarreal entre otros equipos, que tampoco está convencido de jugar los partidos a puerta cerrada.

José Ángel ‘Cote’ le gustaría que se reanudase la Liga

"A mí me gustaría que se jugaran con público los encuentros que faltan, ya que la afición es una parte esencial del fútbol. Es lo que la gente espera y para eso pagan sus abonos", confesó al respecto.

La actual posición del Eibar, dos puntos sobre el descenso y con opciones de seguir en Primera si se acaba la temporada en estos momentos, no parece influir en “Cote”, quien aseguró que “lo más justo sería jugar lo que queda, aunque lo más importante es preservar la salud de todos”.

La opción de disputar los once partidos concentrados en un pequeño período de tiempo no le seduce al defensa gijonés, que aseguró “no ver justo tener que jugar cada 48-72 horas por el riesgo de que el ritmo de estrés influya en lesiones”.