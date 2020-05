Héctor Moreno cuenta por qué no fichó por el Barcelona cuando jugaba en el Espanyol

El central de 32 años, que actualmente milita en el Al-Gharafa, pudo haber protagonizado un polémico traspaso en 2014. Pese a que por aquel entonces Héctor Moreno jugaba en el Espanyol, estaba en contacto con el Barcelona. El conjunto azulgrana quiso firmarle antes del Mundial pero éste prefirió esperar. Una desafortunada lesión antes de dicho torneo terminó truncando este movimiento.

“Seguramente, habría sido diferente (sin la lesión), ya que no solo había pláticas con el Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial de Brasil 2014. Me sentía muy bien en todos los aspectos. El esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pero pasó lo que pasó. Fue duro y tuve que poner pausa en la vida”, ha reconocido el propio Héctor Moreno en una entrevista para TUDN.

Además de Héctor Moreno, Giuseppe Rossi contaba recientemente por qué no fichó por el Barcelona

El delantero de 33 años, que tras entrenarse con el Villarreal puso rumbo a la MLS de la mano del Real Salt Lake, ha recordado sus mejores momentos en el submarino amarillo. Giuseppe Rossi llegó a disputar el pichichi a Messi y a Cristiano Ronaldo, lo que propició que el Barcelona quisiera hacerse con sus servicios tal y como él mismo contó.

“Mi última temporada en el Villarreal fue extraordinaria. Tras Messi y Cristiano Ronaldo, estaba yo en el fútbol español. Me llamó el Barcelona. Estaba todo hecho, el contrato estaba preparado. Solo faltaba el acuerdo entre los clubes para el pago. El Villarreal quería una parte fija mayor respecto a los bonus; y el Barcelona, lo contrario. En cuanto el Barça lo supo, cambió de objetivos y no fui allí. No había hablado con nadie de ellos, ni siquiera con Piqué. Cuando llega una oferta de este tipo, ni te lo piensas. Estamos hablando, quizá, del mejor equipo de aquel momento”, dijo Giuseppe Rossi.