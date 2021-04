La ex de Jesé ataca en Instagram a Aurah Ruiz

La canaria está siendo cada vez más criticada. Si recientemente criticaban el uso que Aurah Ruiz estaba dando a sus redes sociales con su continua ostentación del lujo, ahora el ataque le ha llegado por parte de Janira Barn, la ex de Jesé.

Aunque sin hacer referencia a Aurah Ruiz, Janira Barn, madre de cuatro hijos con el futbolista, ha subido la definición de narcisita a Instagram. “El trastorno de personalidad narcisista (uno de varios tipos de trastornos de la personalidad) es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve”, comenzaba escribiendo la canaria.

Posteriormente, Janira Barn compartía con sus seguidores los síntomas y cuándo se debe consultar al médico y cuál es la mejor manera de neutralizar a un narcisista. “La mejor manera de neutralizar a un narcisista es no tenerle miedo. Este tipo de personas basan su poder en las inseguridades y temores de los demás. Están muy atentos a los puntos débiles de los demás para atacar allí donde duele. No tienen problema en sacar a relucir debilidades, e incluso en propinar golpes bajos, con tal de poner inseguro al otro”, escribía la ex de Jesé.

Janira Barn salió en defensa de Jesé en Instagram

Janira Barn, que el pasado 22 de diciembre daba a luz al quinto hijo del futbolista, el cuarto de ambos, respondía con verdadero o falso a las preguntas de sus seguidores de Instagram. También a una sobre Jesé Rodríguez que no dejó indiferente a nadie: “Mi hija tiene el apellido de su padre porque sin conocerla personalmente, él ha decidido reconocerla ante escritura notarial”.