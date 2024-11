Tamara Falcó sabe que un jersey de punto y pantalones anchos son todo lo que necesitas para triunfar en tus compras navideñas

Queda exactamente un mes para que las Navidades llamen a nuestras puertas, y si has decidido empezar este finde con tus compras para las fiestas, Tamara Falcó es toda la inspiración de estilo que necesitas para afrontar los que, una vez más, se convertirán en los días más ajetreados del año. En las últimas semanas, hemos visto como Tamara ya se ha puesto en modo navideño con varios looks de esos que todas podemos recrear y que además son tan cómodos como elegantes, su última elección aunque sin rastro de brillos es ideal para esos interminables fines de semana en los que las compras navideñas llenan nuestras agendas.

No es ningún secreto que estas fechas están marcadas por las largas caminatas entre tiendas, las colas interminables y, por qué no, algún que otro café rápido mientras organizamos la lista de regalos. Por eso, elegir un outfit que combine practicidad con estilo es esencial, y Tamara ha dado en el clavo con un combo que nunca falla: un jersey de punto oversize y pantalones anchos. Un estilismo que no solo destila sofisticación, sino que también confirma que los básicos del armario tienen el poder de salvar cualquier jornada maratoniana. Con una sencillez arrolladora, la hija de Isabel Preysler ha elevado esta combinación a otro nivel gracias a detalles clave que hacen toda la diferencia: la elección de tejidos cálidos y de calidad, accesorios cuidadosamente seleccionados y un acabado natural que encaja a la perfección con su inconfundible estilo. Este look no solo es una declaración de buen gusto, sino también una masterclass sobre cómo afrontar las jornadas más intensas del año sin sacrificar un ápice de elegancia.

Jersey de mezcla de lana, de Maje (235 euros)

Jersey de mezcla de lana Maje

El protagonista indiscutible del estilismo de Tamara es el jersey de punto en mezcla de lana de Maje en un elegante tono azul noche, con el icónico logo bordado de Saint-Honoré Paris que le aporta un toque frenchy que no pasa desapercibido. Ten por seguro que un jersey como este se convertirá en las próximas semanas en una pieza todoterreno perfecta tanto para un día en la oficina como para tus escapadas de compras (Black Friday incluido). La Marquesa de Griñón lo ha combinado con unos pantalones de corte ancho y tejido fluido que aportan esa comodidad imprescindible para pasar horas de pie sin perder la elegancia. Este tipo de prenda no solo estiliza cualquier figura, sino que también suma movimiento y ligereza al look.

Gafas de sol glimpse, de Miu Miu (390 euros)

Gafas de sol glimpse Miu Miu

Como en todo buen outfit por una experta en estilo como Tamara, los accesorios no podían faltar para dar ese toque diferencial a cualquier estilismo por muy básico que sea. En esta ocasión, la socialité ha optado por unas gafas de sol de Miu Miu que elevan el conjunto con un aire retro y sofisticado. Estas gafas de sol, combinan montura rectangular con lentes degradadas, un diseño ideal para las mañanas soleadas de otoño. Asimismo, Tamara añadió un bolso de tamaño compacto en tonos marrones que remata el conjunto con un aire effortless.

La clave del éxito de este estilismo radica en su simplicidad. Cada prenda tiene un propósito claro y cumple con la premisa de ser funcional y estilosa a partes iguales. Además, Tamara demuestra que no es necesario recurrir a tendencias efímeras para brillar: invertir en básicos de calidad siempre es una apuesta segura. Así que, si aún no sabes qué ponerte para tus compras navideñas, ya tienes la inspiración perfecta, palabra de Tamara Falcó.