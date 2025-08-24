Chaqueta de punto + falda bohemia: El look de Victoria Federica que vas a querer copiar antes de que termine el verano

Aunque nos cueste admitirlo estamos a las puertas de septiembre, 7 días es todo lo que le quedan al mes de agosto, y parece que Victoria Federica se ha propuesto aprovechar todos y cada uno de ellos, al máximo. Desde Marbella y con un estilismo que lo tiene todo para convertirse en el uniforme más chic para cerrar la temporada estival con matrícula en honores fashion, así es como hemos visto a la royal en su última publicación de Instagram en la que además de marcarse un lookazo presume de su nuevo bebé de cuatro ruedas, un espectacular Land Rover Defender en un elegantísimo y atemporal color negro.

La hija de la Infanta Elena ha conseguido hacer de la moda su seña de identidad, y aunque este verano la hemos visto atreverse con looks urbanos, Vic siempre vuelve a esencia de elegancia relajada que la caracteriza, el último look con el que nos ha inspirado es la prueba más clara de ello. Un estilismo que por aquí vamos a emular en los próximos días y que estamos seguras va a ser el uniforme de finales de verano de todas las expertas en moda, y es que sí, solo necesitas una chaqueta de punto y una falda bohemia para deslumbrar como toda una 'royal'.

El lujo silencioso en versión boho de Victoria Federica

Si hay algo que domina como nadie Vic es el hecho de mezclar prendas aparentemente básicas y elevarlas hasta convertirlas en inspiración absoluta. En esta ocasión apostó por una chaqueta de punto larga en color beige de corte relajado, con botones grandes y manga amplia, esa pieza que todas tenemos en el armario y que, combinada con acierto, respira aires de lujo silencioso. La acompañó de una falda larga bohemia en tono burdeos, con caída fluida y movimiento, perfecta para esas noches marbellíes donde el calor baja, pero el estilo se mantiene intacto.

El detalle final fue unas sandalias planas en clave minimalista y a tono con la falda, demostrando que la comodidad también puede ser la reina de los mejores looks estivales. Todo ello rematado con su melena suelta y un maquillaje natural que confirma que la sencillez, cuando se hace bien, brilla más que cualquier artificio.

El look comodín para las últimas noches de verano

Lo mejor de este estilismo es que es versátil y fácil de replicar. Funciona para una cena improvisada junto al mar, para un paseo nocturno con amigas o incluso para una velada más especial. La chaqueta de punto aporta el toque 'cozy' ideal cuando el fresquete se apodera de las tardes de agosto, la falda bohemia da movimiento y romanticismo, y las sandalias suman comodidad sin renunciar al estilo.

Victoria Federica lo ha vuelto a dejar claro: la clave está en mezclar piezas atemporales con otras más tendencia para conseguir un resultado sofisticado sin esfuerzo. Y sí, este look es el comodín de estilo que nos va a salvar de aquí al final del verano.