¿Preparada para un maratón? Estas son las series favoritas de Nuria Roca para hacer más llevadera la Semana Santa en casa

#paratodoslosquemepreguntáispor LAS SERIES Por aquí os dejo las que más me han gustado... me he puesto a hacer la lista y no paraba de crecer, así que lo he dejado en mi TOP TWENTY SERIES!!! Me imagino que la mayoría las habréis visto y si no, os las recomiendo muchíiiiiisimo! 🎥📺 Me faltan bastantes, haré una segunda entrega, vale? #esperoqueossirvalainformación ;) ¿PARA TI CUÁL ES LA MEJOR/MEJORES? ¿CUÁL ME RECOMIENDAS?