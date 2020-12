Yoga detox: las posturas que puedes hacer en casa para desinflamar el sistema digestivo

El yoga detox puede ser una estupenda medicina para deshincharnos entre celebración y celebración estas navidades. Así nos lo han hecho saber las hermanas Marisol y Regina Rodríguez Prieto, fundadoras de la conocida marca de ropa de yoga Believe Athletics. Conscientes de que la Nochebuena, la Navidad y quizá también los días no festivos son tiempo de comilonas, cenas y excesos, propusieron a la actriz y profesora de yoga Marina Calero impartir en directo una clase de Hatha Vinyasa Yoga específica para desinflamar y desintoxicar el sistema digestivo a través de su perfil oficial de Instagram.

Yoga para el sistema digestivo

El Hatha Vinyasa yoga combina la respiración consciente, la fluidez y la quietud, la alineación física y energética, y la mente enfocada. La respiración consciente proporciona presencia, energía y salud. La fluidez y calor aporta movilidad, fuerza, flexibilidad y purificación. Marina Calero asegura que este tipo de yoga viene fenomenal para combatir la inflamación del sistema digestivo que quizá haya sido sometido a un exceso de azúcares y sustancias tóxicas provenientes por ejemplo de los turrones y el champán.

Calero asegura que es fundamental adaptar nuestra práctica de yoga a cada momento. Así, hay momentos, como son estas fiestas, en los que nuestro cuerpo nos pide, en palabras de la instructora, “un masaje de los órganos internos para poder seguir”. Así, la práctica que te mostramos a continuación consta de cinco asanas específicas para el sistema digestivo. No son posturas especialmente complicadas y no van excesivamente guiadas así que las puedes hacer en casa incluso si no practicas yoga con regularidad.

En la cuenta de Instagram de Believe Athletics puedes encontrar esta y otras sesiones que puedes hacer tranquilamente en el calor de tu hogar cuando tu cuerpo te lo pida. Todo lo que necesitas es un mat o esterilla, un ambiente tranquilo y un ratito solo para ti.