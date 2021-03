Verónica Blume, de supermodelo a maestra de yoga: “A una adolescente que quiera ser modelo le diría que vaya acompañada”

Un camino de vuelta hacía uno mismo, ese camino que muchos estamos recorriendo en este año de locura por la pandemia, donde nos han cancelado los planes, donde nos han encerrado con nosotros mismos y donde los planes y el pensar en el futuro ha quedado paralizado por el presente incierto. Pero Verónica Blume nos lleva ventaja, porque ese camino de vuelta a ella misma ya lo comenzó hace ahora 18 años. La práctica del yoga durante su embarazo, junto a la decisión de vivir la experiencia de la maternidad la hizo reconectar con ella misma, con su verdadero ser que a lo mejor había perdido o dejado olvidado entre pasarelas y cientos de viajes. Ese mismo viaje que ahora da título a su primer libro: Ser, el camino de vuelta a ti (Diana, 2021).

De supermodelo a maestra de yoga. De las pasarelas de Nueva York o Milán hasta la esterilla desde la que ahora enseña yoga. Esa es la Verónica Blume que nos encontramos en 2021, una Verónica que se decidió por el camino más difícil, por cambiar su vida por completo y dejar la superficialidad a un lado para escuchar a su corazón y a lo más profundo de su ser. En definitiva, la esencia de la vida. Y eso es todo lo que nos transmite con este libro y con este ratito maravilloso de charla con ella, de esas que te tocan el alma y te hacen reflexionar. Un ser maravilloso de luz, esa es la Verónica Blume que nos encontramos en 2021.

En este año en el que la mayoría nos hemos sentidos perdidos en algún momento y hemos necesitado encontrar ese camino de vuelta hacia nosotros mismos... ¿Qué claves darías a las personas que se encuentren en ese camino ahora mismo?

No estás sola para empezar, hay un movimiento global en el que todos nos hemos perdido un poco porque hemos perdido ese aspecto material, social de quienes somos. Estamos en un momento de muchísimo potencial, de empezar a cultivar esa escucha, ese autoamor, esa curiosidad. En definitiva, la investigación de quién soy yo más allá de mi rol social. Es un súper momento para conocernos mejor, ya sea con el yoga o con lo que mejor te sirva a ti mismo. Sea lo que sea, pero no nos estanquemos. Dejemos de esperar que el mundo nos sirva en bandeja lo que pensamos que nos va a hacer bien. Cuánta gente está cayendo en esperar que su vida se alimente con lo que le ofrece Instagram o la televisión, y al final del día te sientes de una forma ‘X’. Piensa en que inviertes tu tiempo, lee más, cocina, pasea, haz un ayuno de tecnología. Honrate a ti mismo. A lo mejor me decís pues me voy a comprar ropa (risas), pero hazlo por ti misma, no para estar más guapa para alguien o dar envidia al otro.

Dices que este “libro no es una lección de sabiduría, sino un ejercicio para compartir”, con que mensaje te gustaría que la gente se quedara después de leerlo.

El maestro está en ti, no hay ningún maestro que te vaya a dar la solución, ni ninguna medicina que yo te vaya a dar. La solución y el maestro está en ti. Con este libro me gustaría despertar la curiosidad y la motivación, abrir una puertita. Esta soy yo, contándote simplemente mi verdad pero a veces escuchar la verdad de otro nos ayuda.

Y para terminar, qué le diría la Verónica de 2021 a una adolescente que se quiera dedicar al mundo de la moda en estos momentos.

Le diría que adelante, que maravilloso, que acabe sus estudios. Que esto es un trabajo maravilloso, que se lo pase bien, pero que no se lo crea que no es un estilo de vida. Que vaya acompañada por su madre, su hermana, su tía, por alguien y que me llame (risas) que le cuento alguna cosas (risas).