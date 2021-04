A días grises y lluviosos de primavera solo necesitamos LA sudadera de Sara Carbonero que te hace el look completo (con trenzas y a lo loco)

¡En abril aguas mil! Ya lo dice el refranero español, que es muy sabio. Y eso es lo que está pasando este domingo en Madrid. ¿Qué plan has hecho? Sara Carbonero se ha quedado en casa disfrutando del calorcito del hogar y de sus amigas. Y cómo no, nos ha enamorado con la sudadera gris más básica y bonita que ha lucido. Así los días grises se llevan mejor. Una sudadera gris de esas con las que no necesitas más. Ella sola te hace el look.

Stories de Sara Carbonero.

¿Lo mejor? Que sabemos de dónde es. Estamos hablando de esta sudadera gris de algodón orgánico para mujer de Zadig&Voltaire con cuello redondo y dirección estampada en la parte delantera. ¡Perfecta para llevar con vaqueros y Converse!

Sudadera Upper ZV Address (175 €)