Te van a faltar días de junio para estrenar las SANDALIAS ‘made in spain’ más bonitas, cómodas, en tendencia y que combinan con todo tu armario de verano

¿Locas de los zapatos en la sala? Pues acabáis de llegar a vuestro paraíso. Sí, ya sabéis que soy un poquito exagerada, pero oye siempre es mejor vivir la vida con grandes dosis de pasión y enamoramiento. Y eso es lo que me ha pasado a mi este viernes con estas sandalias ‘made in spain’, que me han robado un trocito del corazón. Exacto, esos flechazos de amor profundo que solo las amantes de los zapatos y las protagonistas de Sexo en Nueva York pueden entender. Pero es que estas sandalias de marca española son las más cómodas, bonitas y en tendencia de todo el verano. ¿Qué tenéis los pies más delicados que un bebé? Tranquila amigas, esta selección que os traigo está a prueba de las tan temidas rozaduras. ¡A pisar fuerte y a disfrutar de junio!

Flavia vichy Lila (179 €)

Sophie Orange (120€)

Sandalias tipo mule SATPURA (59€)

Aroa sandalia (195€)

SANDALIA BIO TACHAS (59,90€)

Sandalia Cristina verde (119€)

Sandalias tiras (89€)