Nuria Roca se ha ido de REBAJAS a Mango y ha conseguido revolucionar Instagram con los pantalones de estampado geométrico que van a AMAR madres e hijas

¿Aún no has ido de rebajas? Tranquila, nosotras tampoco. Eso sí, cuando veas los pantalones de rebajas de Mango que nos acaba de descubrir este fin de semana Nuria Roca vas a cambiar de opinión. Y es que son los pantalones más fresquitos, en tendencia y rebajados de Mango. De esos pantalones que por ellos solo te hacen el look. Sí, no pueden faltar en tu armario de verano ni en tu maleta. Y además, es una prenda tan especial que van a querer compartir madres e hijas. ¿Preparada para enamorarte?

Estamos hablando de este pantalón de estampado geométrico con tejido fluido, diseño largo, tiro medio y cinturón ajustable. Nuria Roca lo ha combinado con una camiseta negra básica y unas sandalias naranjas. ¡Lookazo!

Pantalón estampado geométrico (19,99€)

Pantalón estampado geométrico.