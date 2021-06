Rocío Osorno nos ha CHIVADO que este es el VESTIDO DEL VERANO que va a ARRASAR en las REBAJAS de Mango

Si estás contando los días para que empiecen las rebajas de verano como nosotras, te avisamos de que te vas a enamorar del vestido del verano que va a arrasar en las rebajas de Mango. Y no lo decimos nosotras, nos lo ha chivado Rocío Osorno en su cuenta de Instagram. ¡MARAVILLA! Aunque las rebajas aún no están en marcha, las promociones en Mango empezaron el viernes 18 de junio. No todos sus productos tienen rebaja ni se sabe aún la fecha en la que comenzarán los descuentos masivos. Eso sí, cuando veas el vestido del verano que ha estrenado Rocío Osorno, no sabemos si vas a poder esperar.

Se trata de esta maravilla de vestido de cuello halter de Mango que tanto te sirve para vivir el sueño de una noche de verano o para cualquier evento de lo más especial. ¿Quieres copiarla?

Se trata de un vestido de la colección Committed. Un diseño con tejido fluido, maxi y largo. Con estampado, acampanado, escote halter, sin mangas y cierre de botones en el cuello. ¡Y de la colección de fiesta!

Las prendas etiquetadas como Committed son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección.

Vestido halter estampado (49,99€)

Vestido halter.