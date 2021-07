La falda del VERANO es esta de ROCÍO FLORES que se agotará antes en Madrid que en cualquier ciudad con playa

Los viernes son para estrenar alguna prenda de ropa y venirnos arriba. Y nosotras lo tenemos claro, queremos copiar el look de Rocío Flores. Y es que no hay día que no nos enamore con sus looks de televisión. Si ayer nos enamoraba con el vestido más boho de ‘efecto tipazo’, hoy lo hace con esta falda de volantes y bloques en verde y blanco.

Se trata de una falda de la marca que viste a Rocío Flores, Sesamo By Marta. Una prenda de algodón larga verde con forro y goma en la cintura. Ya no hay dudas. Rocío Flores se ha convertido en toda una influencer por derecho propio. Prenda que luce en Telecinco o en su cuenta de Instagram, prenda que sus seguidoras se vuelven loca por saber de dónde es hasta agotarla. ¡Una maravilla!

Rocío Flores en sus stories de Instagram.

Falda Julie (34,50€)