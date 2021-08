Cinco vestidos de invitada (rebajados y coloridos) para bodas de última hora

Si, todavía te quedan bodas a las que asistir o has recibido invitaciones que no esperabas. Seguramente estés mirando el armario y no encuentres ningún conjunto para la boda y no quieres gastar mucho dinero, pero quieres conseguir un look de influencer como las invitadas de la boda de Lucía Barcena. Para conseguir el mejor vestido, y que te sirva para otras ocasiones, es más fácil de lo que imaginas. Hay que admitir que todas las bodas que vimos por Instagram, nos han ayudado para esos enlaces de última hora. Todas las historias de las influencers era una auténtica pasarela de moda de invitada de boda. Con las rebajas encontrarás vestidos rebajados con todas las tendencias de este verano y sin olvidar, todos los colores que han teñido todas las prendas.

Los looks de invitada de 2021 están destacando por ser minimalistas y coloridos. Tanto el vestido, accesorios y el peinado son sencillos porque lo que está dominando es la comodidad. En el caso de las bodas, los estilismos son cómodos y prácticos, a los que se une la frescura y el movimiento. ¿Cómo escoger un buen vestido? La clave está en ser fiel a una misma, y no renunciar a tu estilo que usas en tu día a día en la boda.

Septiembre será un mes plagado de bodas. Si quieres ser la invitada perfecta y que la novia esté contenta con tu look, mira las rebajas que quedan en tus tiendas favoritas. Seguro que como te puedes ahorrar un dinero, puedes invertir esa parte para unos buenos pendientes o unos zapatos. Lo más importante para ser la invitada perfecta es estar cómoda. Por cierto, tienes que saber si la boda se celebra por la mañana o por la noche, no puedes llevar el mismo vestido.

El vestido de Gala Gonzalez si tienes la ocasión: cópialo. Esta imagen demuestra que puedes ir a un enlace cómoda, sencilla y con el mejor look. El bolso rosa palo y las sandalias en tiras de la influencer, hacen posible crear un conjunto diferente y bonito. Por cierto, sigue el ejemplo de Gala Gonzalez y lleva un vestido que puedas usar en otras ocasiones. El medio ambiente necesita de nuestra ayuda y la slow fashion es la mejor herramienta.

No importa que quieras llevar mono, vestido midi, vestido corto, traje masculino o juega con los colores. La prenda que quieras llevar al final, el matiz más importante es la personalidad. Con fuerza y energía, cualquier look deslumbra en una boda. Eso sí, sin quitar protagonismo a la novia. Disfrutarás más si te sientes mimetizada con el entorno, con los invitados y los novios.

Pista: los vestidos largos son muy versátiles.

VESTIDO HALTER ESTAMPADO (14,99 €)

Vestido estampado.

VESTIDO SATINADO NUDO (39.95€)

Vestido de escote pico.

VESTIDO CON ABERTURA (29,99€)

Vestido midi.

VESTIDO MIDI ASIMÉTRICO (22.99€)

Vestido cut out.

VESTIDO CON ESCOTE DE ESPALDA (41,95 €)