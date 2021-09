¿Ganará HBO la «guerra» de las plataformas en los Emmy?

EL CUENTO DE LA CRIADA encabeza la lista de nominadas con veintiuna nominaciones entre las que destacan la de mejor serie dramática y mejor actriz protagonista en una serie dramática para Elisabeth Moss.

La serie LOVECRAFT COUNTRY consigue dieciocho nominaciones, incluida la de mejor serie dramática y la de mejor actor y actriz protagonista para Jonathan Mayors y Jurnee Smollet, respectivamente. El fenómeno MARE OF EASTTOWN se alza con dieciseis nominaciones, incluidas la de mejor serie limitada, antológica o película; la de mejor actriz protagonista para Kate Winslet y mejor actriz secundaria para Jean Smart, entre otras.

La serie limitada creada por Michaela Coel, PODRÍA DESTRUIRTE, consigue nueve nominaciones, inluyendo mejor serie limitada, antológica o película; o mejor actriz protagonista en una serie limitada, antológica o película.

THE FLIGHT ATTENDANT nueve nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actriz protagonista en una serie de comedia para su protagonista Kaley Kuoco; la despedida de la serie POSE consigue también nueve nominaciones, entre ellas la de mejor serie dramática y mejor actor y actriz protagonistas en una serie dramática para Billy Porter y MJ Rodríguez, respectivamente.

Otros títulos disponibles en HBO España que han conseguido nominaciones son las siguientes:

- ALLEN V. FARROW (7 nominaciones)- LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER (7 nominaciones)- A BLACK LADY SKETCH SHOW (5 nominaciones)- LA EXTRAORDINARIA PLAYLIST DE ZOEY (5 nominaciones)- PERRY MASON (4 nominaciones)- FRINDS: THE REUNION (4 nominaciones)- EUPHORIA (3 nominaciones)- THE UNDOING (2 nominaciones)- OSLO (2 nominaciones)- EN TERAPIA (1 nominación)- DOOM PATROL (1 nominacion)- THE NEVERS (1 nominación)- Q: EN EL OJO DEL HURACÁN (1 nominación)- RAISED BY WOLVES (1 nominación)- REAL TIME WITH BILL MAHER (1 nominación)- WARRIOR (1 nominación)