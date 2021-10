Vuelve el mono, la prenda más versátil de la temporada

Confieso que soy una de esas personas que por las mañanas odia pensar en una combinaciones de ropa que sea a la vez prácticas, cómodas y a la moda. El frío me puede y normalmente cojo lo primero que me pilla a mano con tal de afrontar el día calentita y tardando lo menos posible a la hora de vestirme. A veces he probado la técnica de dejar preparado el modelito la noche anterior, y aunque me resulta una buena idea, cuando me levanto y veo el clima (o las ganas que tenga de arreglarme en ese momento) muchas veces acabo cambiando a última hora las prendas elegidas, y al final el tiempo es el mismo.

Pero desde hace unos años di con una solución perfecta a este pequeño quebradero de cabeza mañanero: los monos. Y es que igual que pasa con los vestidos midi en verano, los monos son para mi su versión otoñal e invernal. La moda los recuperó del olvido o de los tradicionales uniformes de trabajo hace ya algunos años, y son la respuesta para lucir con mucho estilo y cómodo todo el día. Eso sin contar que tardas literalmente 5 minutos en vestirte.

Y aunque los hay para todos los gustos, en este momento vamos a centrarnos en aquellos de diario, abrigados y cómodos, que además tengan un toque especial para que podamos lucirlos del día a la noche. Las expertas en moda empezaron recuperando los conocidos como boiles suits, que parecían sacados directamente de una obra, aunque luego los modelos más amplios y bohemios también ocuparon su espacio, especialmente en las épocas de primavera y verano. En cuanto al material hay de todo, lino en verano, el denim, hasta algodón o incluso tejidos más propiamente intérnales, como el algodón o el terciopelo.

En la calle se llevan principalmente los modelos lisos (por ser sin duda los más versátiles), que se combinan con zapatillas, pero también con botines tan de moda como los de cordones o los de suela track y bolso maxi. Para la noche cámbialo por un botín de tacón o por unos sencillos stilettos o incluso sandalias, y tendrás el uniforme de moda que nunca querrás quitarte.

Mono con pespuntes en contraste, de Zara (39,95 euros)

Mono largo denim, de Mango (49,99 euros)

Mono con bolsillos, abotonado y con cinturón, de &Other Stories (99 euros)

Mono largo negro, de Massimo Dutti (129 euros)

Mono boiler en denim, de H&M (49,99 euros)