Si tienes los ojos marrones necesitas la famosa máscara de pestañas verde que ha revolucionado TikTok

Ahora en época de mascarilla, la rutina de maquillaje se ha visto más reducida y la parte de los ojos y las cejas ha ganado terreno a los labios. Si alguna vez has deseado arriesgarte y crear un look beauty diferente y bonito, es el momento para hacerte con esa máscara de pestañas de colores que tanto has deseado incluir en tu bolsa de aseo.

¿Azul, marrón, negra? ¡No! El tono que ha revolucionado una de nuestras plataformas sociales favoritas, TikTok, es nada más ni menos que el verde. Sí, verde que te quiero verde. Así que si tienes los ojos marrones y quieres añadir ese plus a tu mirada, ¡sigue leyendo!

¡Sorpresa! Nunca antes habíamos pensado que este tipo de máscara de pestañas sería todo un éxito de ventas. Aporta volumen, luminosidad, brillo y hace que con solo una pasada tus ojos hagan ¡pop! Pero ¿cuál es el producto estrella que se ha convertido en un hit en las redes sociales?

Máscara de pestañas de L'Oreal

El nuevo capricho que necesitas añadir a tu tocador se llama Paris Voluminous Original Mascara y de una de nuestras firmas favoritas: L’Oreal. Es el color que está conquistando los armarios de las expertas en moda con bolsos, zapatos y ropa; y ahora el tocador de las gurús de belleza. ¿Qué tendrá este tono que se ha convertido en el más aclamado esta temporada y de forma inesperada?