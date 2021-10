MOISÉS NIETO: “La peor crítica es la que no se hace. Si alguien no habla de mi trabajo, es que mi colección no ha estado a la altura”

La magia de la moda y la esencia más gallega. Moisés Nieto, Premio Nacional de Moda en 2017 en la categoría ‘Nuevo Valor’, y ganador del certamen Vogue Who´s On Next, es el creador de la etiqueta de Mar de Frades Edición Limitada 2021, con un concepto fresco y detallista, inspirado en las deliciosas sobremesas bajo la brisa del Atlántico. El diseño sorprende a la vista: una preciosa trama vichy evoca la sensualidad y el placer de la gastronomía. Al mismo tiempo, su tacto seductor lleva de forma espontánea hasta una ola que emerge entre el relieve de los cuadros.

Con esta etiqueta, Mar de Frades renueva un año más su compromiso con una apuesta de fondo: unir moda y sostenibilidad, creación y respeto. Desde 2011, han creado esta “segunda piel” de la icónica botella del albariño atlántico, diseñadores españoles tan reconocidos como Duyos, Alvarno, The 2nd Skin Co. o Agatha Ruíz de la Prada.

Moisés Nieto viste la nueva etiqueta de Mar de Frades Edición Limitada 2021. FOTO: imagen cedida por la marca

Moisés Nieto lleva su colaboración más allá de la etiqueta: ha confeccionado una selección de prendas que a partir de ahora vestirán todos los trabajadores de la Bodega de Mar de Frades, en la DO Rías Baixas. El uniforme está compuesto por un jersey y un pantalón que lucirá el equipo de la bodega, junto a un mandil para 100 sumilleres de algunos de los restaurantes más prestigiosos del país. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle con Moisés Nieto!

Moisés Nieto viste la nueva etiqueta de Mar de Frades Edición Limitada 2021. FOTO: Luisma Reyes

¿Qué tal Moisés? Primero de todo felicidades por ser el elegido para vestir la nueva botella edición limitada de Mar de Frades. ¿Cómo va la vuelta a esta medio normalidad?

¡Muchas gracias! Pues como mis épocas de más trabajo son septiembre y enero, he intentado desconectar dos semanas a tope en verano y ahora estoy con las pilas cargadas para acabar este mes de octubre de locura.

Dices que son tus meses de más trabajo, si para muchos ya septiembre es el inicio del año, explícanos como es para un diseñador de moda.

Es como empezar el año, aunque yo empiezo el año de verdad cuando termino la colección y la presento. Es como dar a luz a la colección (risas) y ya puedo respirar. Son meses de mucho estrés y mucho trabajo, más ahora que se está reactivando todo. Estoy con muchas ganas y mucha ilusión porque ya era hora de volver a mover toda esta industria del mundo de la moda que tanto nos gusta.

Presentas la colección y ya puedes respirar, para que lo entendamos lo que no nos dedicamos a esto, es como cuando íbamos a la universidad y terminábamos la época de exámenes.

(Risas) ¡Exacto! Te bajan las defensas, te pones incluso malo, sí es como explotar toda la tensión de todo el trabajo y todo el esfuerzo. Luego llega una mini paz, porque llega la producción y acciones como esta, pero en moda nunca se para.

Y hablando del mundo de la moda, los diseñadores hasta hace unos años solo se tenían que centrar en la crítica de los expertos y de los medios de comunicación. Pero ahora también tenéis las redes sociales. ¿Eres de los que lee las críticas (buenas y malas) de tus colecciones?

Siempre intento leer lo que dice la prensa de mi porque es muy importante recibir críticas, si no recibimos críticas sería absurdo. Tengo la suerte de no tener haters o al menos no les pongo nombre ni cara, pero tampoco me afectan. Yo sigo mi trabajo y la última palabra la tienen mis clientas que son las que me compran. Me fío mucho más de su criterio que de un influencer de turno que opina de mi trabajo sin conocerlo. Yo entiendo que no puedo gustarle a todo el mundo pero la opinión que más me vale es la de mis clientas.

Recuerdas alguna crítica que te tocara especialmente.

Pues aquí es España tenemos un problema y es que la prensa no suele hacer crítica negativa a los diseñadores y eso me pone nervioso, porque la crítica ayuda. Creo que la peor crítica es la que no se hace, si alguien no habla de mi trabajo es que mi colección no estaba a la altura. Pero tengo la suerte de que la prensa me suele apoyar y acompañar en mis colecciones, así que me siento un privilegiado.

Podría resumir tus últimos meses como, de vestir a la Reina Letizia a vestir la nueva botella de Mar de Frades con la etiqueta edición limitada de 2021. ¿Cómo fue ver a la Reina con tu diseño?

Casualidades de la vida se fijaron en mí, con este vestido que le sentaba muy bien.

El mejor escaparate que puede tener un diseñador, que la Reina Letizia lleve tu diseño. Si antes decías que la peor crítica es la que no se hace, si la Reina lleva tu vestido, toda la prensa vamos a hablar de ello.

Justo, es el mejor escaparate nacional e internacional.

Y de ahí, a la etiqueta de Mar de Frades. ¿Cómo te llegó la propuesta?

Contactaron conmigo y me apetecía mucho porque ya conocía como han trabajado con otros diseñadores en los anteriores años, con lo cuál me hizo mucho ilusión. Ha sido un trabajo muy sencillo con todo el equipo porque nos hemos entendido desde el primer momento. Es transmitir mi universo a través de la etiqueta de Mar de Frades. Que se entendiera como es mi marca, respetando siempre el espíritu de Mar de Frades, no perder su esencia ni disfrazar la botella.

¿Cambia mucho en el momento de ponerte a diseñar una prenda o una etiqueta de una botella?

Sí, son trabajos muy diferentes. En esta acción quería sacar elementos que se repiten en mis colecciones para llevarlos a la botella que es algo en plano, que no tiene volumen. Para mi es un detalle que ya acompaña a una botella que ya es bella que tiene un azul muy interesante. Ha sido como ponerle un accesorio. El Atlántico, Galicia, el azul...

Totalmente diferente a tu universo, tus colecciones siempre se inspiran en Andalucía y la España profunda, y ahora te has ido a la otra punta de España.

Pero España siempre es España de una punta a otra. Se come muy bien, se vive muy bien. Además, como yo ya estuve trabajando en una marca en Galicia, su mar y sus costumbre también estuvieron presentes en la inspiración de mi primera colección.

Y si ahora tuvieras delante a ese chico que fantaseaba con ser diseñador de moda pero que lo veía como un sueño inalcanzable, ¿qué le dirías?

Pues le felicitaría y le diría valiente porque no es fácil montar una marca desde cero y dar pasos como los que yo estoy dando. Le daría la enhorabuena y le diría que siguiera para adelante.

¿Qué prenda no puede faltar en el armario de Moisés Nieto para otoño/invierno?

Un trench. Son prendas que siempre hago en todas las colecciones que las voy reinventando cada año y que es una prenda que vendo mucho. Es una prenda que forma parte del armario de todas mis colecciones.