Victoria de Suecia nos demuestra el poder de un traje blanco

Por lo general estamos más acostumbradas a ver a las Royals vestidas de gala en eventos de etiqueta y recepciones oficiales en las que sacan sus prendas más de lujo y sus joyas más valiosas. Y lo que solemos ver es vestidos de princesa, con faldas voluminosas, delicados detalles de encajes y pedrería y hasta colas. Aunque como demostró la Reina Letizia en su última visita a Suecia, muchas veces no son creaciones de Alta Costura como podríamos imaginar, si no que también recurren a las colecciones especiales que las firmas de fast fashion para llevar algunas de las marcas que usamos el resto de los mortales. Pero también otras veces sorprenden con marcas nacionales que sin llegar a ser muy exclusivas son especialistas en ropa de ocasión y que tienen precios que si bien son altos no son demasiado prohibitivos. Como ejemplo podríamos volver a señalar otro de los looks que lució nuestra reina en su último viaje, un vestido firmado por Cherubina.

Saliendo de nuestras fronteras, nos hemos encontrado con otra Royal que nos ha sorprendido gratamente una vez más por su elección. Victoria de Suecia es una de las herederas al trono más estilosas de Europa, y como prueba el último look que nos ha regalado a base de americana cruzada y pantalón sastre con raya, todo en color blanco de la firma Tiger of Sweden, especialista en trajes desde 1903. Un estilismo que rompe con lo que estamos habituados a verle a la princesa y que nos ha enconado por su sencillez y lo favorecedor que resulta, y que ya apuntamos como una opción para nuestros próximos eventos navideños.