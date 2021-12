No se puede estar más guapa que TAMARA FALCÓ con este total look negro con blazer cruzada de Mango

Si hay algo que no falla nunca en el top de la elegancia y el glamour, es un total look negro y Tamara Falcó como embajadora de la elegancia en nuestro país lo ha vuelto a demostrar. Es que si hay algo que nos gusta de los jueves noche, no son las fiestas en Madrid, si no ver el lookazo semanal de la marquesa de Griñón en ‘El Hormiguero’. Nunca falla y anoche estaba especialmente guapa y radiante y ha hecho que nos enamoremos de esta americana cruzada de botones de Mango.

Y es que si hay algo que nos gusta de los looks de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ es que siempre apuesta por marcas ‘made in Spain’ y eso nos roba siempre el corazón.

Y esta vez ha combinado esta americana negra de Mango con un top transparente de Zara, vaqueros de S.OS. Jeans, sandalias negras de Mascaró y joyas de Tous. ¡Nos encanta!

Americana cruzada botones (59,99€)

Americana cruzada. FOTO: Mango