No hay nada MÁS otoño que MARÍA POMBO con sudadera college y falda de cuadros para pasear por las calles de MADRID

“En octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también”. Como diría la canción de Sebastián Yatrá, nos estamos preparando para despedir octubre con cambio de hora incluida, mucho frío y lluvia. Pero eso no significa que no podamos marcarnos un lookazo de miércoles como el de María Pombo. Y lo mejor es que es de firma española porque es de la nueva colección de la marca de María Pombo, Name the Brand. ¿Preparada para copiarla?

Uno de esos looks que son pura tendencia por los cuatro costados. De esos que rezuman tendencia de otoño y de los que todo el mundo se va a girar mientras caminas por las calles de Madrid para preguntarte de dónde es.

Y es que María Pombo ha combinado dos prendas de nueva colección de su marca como es esta sudadera college tan en tendencia y una mini falda de cuadros que es puro otoño.

Estamos hablando de esta sudadera oversize de felpa perchada en el interior con estampado posiciones NTB aterciopelado y esta falda corta en tejido de cuadro multicolor invernal con tabla central superpuesta y anudada en el lateral.

Sudadera NTB College (49,95 EUR)

Sudadera. FOTO: Name the brand

Falda Rachel (59,95 EUR)