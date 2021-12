Sí rotundo a llevar cazadora vaquera en invierno si es esta con pelito que ROCÍO FLORES luce desde París

Sí, como diría la canción. Eso es lo que hemos sentido al ver esta cazadora vaquera de Rocío Flores con la que nos ha robado el corazón desde París. Porque ya os venimos avisando desde hace meses que las prendas vaqueras son un must este otoño y Rocío Flores como buena amante de la moda no ha dudado en añadir este cazadora vaquera que es tan calentita como un abrigo. Y además, es una de esas prendas tan especiales que te hace el look.

Pero no solo el tejido vaquero, también tiene otras de las tendencias del momento; el cuello y los puños de la cazadora con pelo. Por lo hablar de los parches. ¡Nos encanta!

Además, Rocío Flores la ha combinado con un vestido de punto negro, unas medias fantasía con frases y botas militares verdes.

ABRIGO CHICAGO (169€)

Rocío Flores en París. FOTO: Moda cocept spain

¿La carta a los Reyes Magos? Después de ver la cazadora vaquera de la hija de Antonio David nosotras ya hemos empezado a escribirla. Bueno en verdad ya hace meses que llevamos pidiendo cosas. Pero oye, es que hemos sido muy buenas.