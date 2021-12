Hablemos de la camisa de plumas de ROCÍO FLORES que es toda la tendencia que necesitamos para las cenas de empresa

Las plumas han llegado para quedarse con fuerza este otoño. Una de las tendencias más inesperada y glamurosa. Y no lo solo por la camisa blanca de Zara con plumas en los puños que está arrasando en Instagram y te eleva cualquier look ya sea con unos vaqueros, una falda de animal print o una falda de tweed. Quien avisa no es traidor (o traidora en esta caso) y nosotras ya hemos avisado que las plumas se van a convertir en la estrella de los próximos meses en todos los estilismos hasta Navidad. Y Rocío Flores acaba de apuntarse a esta tendencia parar acudir a ‘El Programa de Ana Rosa’ este martes.

La hija de Antonio David Flores ha optado por una versión de lo más elegante con esta camisa negra con plumas en los puños en el mismo tono. Una opción perfecta para las chicas menos arriesgadas, más clásicas y elegantes.

Camisa Juliette (31,75€)