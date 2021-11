Marta Lozano nos adelanta cómo lucir un vestido negro las próximas fiestas

A poco más de un mes para dar el pistoletazo de salida a las navidades y por tanto a todas las celebraciones que estas fechas traen consigo, en internet empiezan a proliferar estilismos festivos como setas en otoño. Da igual por donde mires, las webs de las marcas, las redes sociales y hasta los escaparates ya ofrecen sus propuestas glam para lucir en las próximas semanas, y el glitter, las lentejuelas, el terciopelo y también los looks en negro parecen apoderarse de toda la moda de invierno. Por ello, a nosotras no nos parece pronto para ir tomando nota de qué prendas vamos a ver más esta Navidad, y sobre todo cómo llevarlas para conseguir un look original y diferente.

Como hemos dicho, el negro es un clásico de esta época, que se adueña principalmente de vestidos, monos y trajes de dos piezas, y aunque pueda convertirse en la opción más socorrida y práctica, con la que acertar seguro, también puede resultar hasta cierto punto aburrida y repetitiva. O al menos hasta ahora. Por que lo que estamos descubriendo es que solo hace falta los complementos adecuados para darle un aire totalmente renovado. Nos inspiramos en la última foto que ha compartido en su red social Marta Lozano, donde la influencer lleva un vestido negro de largo mini con estampado de jacquard y detalle de lazo en la falda de Pedro del Hierro. Pero aunque el vestido por sí solo ya llama la atención, la clave para convertirlo en un look sobresaliente es el bolso de satén de Jimmy Choo en un color epatante como el fucsia. Si te ha gustado este estilismo, te lo recreamos en clave low cost.

Vestido detalle nudo, de Mango (29,99 euros)

Vestido detalle nudo, de Mango

Bolso mini shopper de satén, de Zara (19,95 euros)