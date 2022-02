Los mejores consejos para romper el hielo en la primera cita en San Valentín según tres profesionales

Tras varios días hablando con tu match, toca el momento de acordar un día, hora y lugar para la primera cita. Es muy fácil hablar por el móvil, e incluso hacer videollamadas durante horas, con esa persona que estás conociendo, pero el momento más complicado es dar el paso y saber si hay química de verdad. Romper el hielo, no es tan fácil como nos imaginamos. Seguramente, horas antes de la cita, estés pensando cuál será el tema de inicio de la conversación y estés repasando cuáles son los gustos que tenéis en común en el chat.

Después de escoger el restaurante o la cafetería para el primer encuentro, y de reflexionar durante horas qué look llevarás, toca el turno de conversar. Las primeras frases tratarán sobre la última película que has visto, qué tal en el trabajo, si has imaginado en el destino de este verano, o qué harás el sábado por la noche. Iniciar una conversación es más fácil de lo que supones. Apunta los siguientes consejos que nos han recomendado en La Razón Lifestyle, un total de tres expertos.

TRUCOS PARA UN CITA DE ÉXITO

“Muchas personas tienen miedo al primer encuentro, principalmente por sentir un rechazo”, explica Lucía Pérez, experta en comunicación no verbal y continúa argumentado que “es esencial sentir seguridad y saber que a lo mejor no hay una conexión entre las dos personas, pero que puedes encontrar un nuevo amigo o amiga”.

Si la persona no comienza una conversación, no te preocupes porque hay varios motivos que pueden explicar ese comportamiento. “Si la persona gira su cuerpo o los pies hacia ti, significa que está interesado en ti, en otras palabras, está reflejando sus gustos de una manera no verbal”, determina Lucía.

No subestimes el poder que tienen los halagos o los cumplidos. Tal y como argumenta Javier Tallo, escritor sobre las nuevas relaciones pospandemia “hacer sentir bien a la otra persona en una primera cita, es sinónimo de que todo va bien y hay sentimientos mutuos”.

Eso sí, el experto recomienda que “hacer comentarios sobre el cuerpo, es algo que se tiene que evitar, porque nunca se sabe si hay traumas sobre esa zona. Es mucho mejor felicitar sobre la elección de la bebida o la comida, e incluso por la música que te recomienda o por el sonido de su risa”.

Un consejo que todos los expertos recomiendan es preguntar sobre aspectos de su vida. “La mejor manera de acercarse a la otra persona es realizar cuestiones, porque de esta manera invita a la otra persona a tener que hacer un monólogo sobre su vida”, describe Silvia Alonso, terapeuta de parejas y experta en relaciones digitales.

“Nunca hay que ejecutar preguntas que deriven a un “sí” o “no”, analiza Silvia y aconseja que sean cuestiones para hacer pensar a la otra persona por ejemplo “de su infancia, de alguna experiencia especial con amigos o amigas en un verano o cuál sería su menú favorito”.

Por último, los tres expertos han argumentado el mismo consejo y es sobre pedir ayuda. “Siempre hay que ser amables con los demás, porque esto desencadena en la liberación de unas endorfinas para sentirse bien y que a la vez, promueven el placer”, y añaden que “pide consejos a tu cita sobre temas cotidianos como la elección de una colonia o el próximo regalo”.