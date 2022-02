¿Cómo prefieren pasar los infieles el día de San Valentín? No todo es amor y películas Disney, amigas

Febrero el mes del amor por excelencia, en el que nos bombardean con la idea idílica de tener una pareja para toda la vida y un amor de película de esas adolescentes de Netflix ni ‘A través de mi ventana’. Pero amigas, bien sabemos que no todo es amor y películas de Disney en pleno 2022. La infidelidad está a la orden del día y todas (de una manera u otra) la hemos vivido en primera persona. Pero, ¿cómo prefieren pasar los infieles el día de San Valentín? Pues ojiplática me he quedado con este encuesta. Vais a flipar.

Los usuarios de Ashley Madison, la conocida plataforma de citas extramatrimoniales, han sido encuestados acerca de San Valentín. Los resultados como siempre no dejan indiferente a nadie y es que si bien la gran mayoría celebra San Valentín con su pareja principal, casi la mitad de los encuestados (40%) preferiría pasarlo con su amante.

La mayoría de los usuarios celebra este día con una cena o con un obsequio a su pareja, unas flores o bombones, tan solo un 40% de los hombres y 36% de las mujeres lo celebra con un encuentro íntimo especial. Pero en estudios anteriores, analizaron que tan solo el 18% de las encuestadas llegan al orgasmo con su pareja principal, por ello, celebrar San Valentín con un encuentro íntimo con su pareja principal no es la opción más elegida.

“Los regalos, son un símbolo, y estos van acordes a lo que cada persona representa para ti. El regalo que recibirá tu pareja será algo material o pasar tiempo juntos en una cena, por ejemplo. Mientras que los regalos que le darás a tu amante son los orgasmos, tu parte más física. Él representa tu lado sexual y salvaje, ya que te hace sentir libre y deseada cuando estáis juntos,” comenta Lara Ferreiro, psicóloga y experta en terapia de parejas.

Según este estudio, también nos explican que la tendencia del poliamor está en alza, especialmente entre las mujeres, en ellas es más común tener más de un amante a la vez (44%) que en los hombres (36%). ¿Cuál es el beneficio del poliamor? Para las mujeres en concreto, se hace más fácil poder compartimentar mejor y mostrar diferentes partes de si mismas con diferentes personas, por ello los beneficios que profesan las mujeres incluyen “tener múltiples necesidades que solo pueden ser satisfechas por varias personas” y “no aburrirse” (ambos con un 50%). ¿Estáis flipando? Nosotras aún estamos en shock.