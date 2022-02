Victoria Federica se va de concierto con el look más cañero y menos pijo que le hemos visto desde que es una estrella de Instagram

La agenda de Victoria Federica no para desde que arrancó este año 2022. Ya sea en eventazos con influencers, en photocalls, de viaje o en conciertos. Y es que desde que la hija de Jaime de Marichalar se ha convertido en toda una influencer y estrella de las redes sociales sus compromisos no dan descanso. Y esta noche de sábado ha aprovechado para irse de concierto con una amiga. Pero no un concierto cualquiera, uno con sabor taurino en Las Ventas. Un concierto ofrecido por la iliturgitana Inma Vilchez, conocida por cantar a los toreros en su particular defensa del mundo taurino y del arte del toreo. En su disco Cambio de tercio incluye unas sevillanas tituladas Más taurina que el albero, y en una de ellas menciona, ni más ni menos, que a Gonzalo Caballero. Casualidades o no de la vida, Victoria Federica ha compartido este concierto en sus Stories de Instagram y a la vez nos ha dejado su estilismo más cañero y menos pijo que le hemos visto desde que es una estrella de Instagram.

Victoria Federica en sus Stories de Instagram. FOTO: @vicmabor

Y es que Victoria Federica ha sacado su lado más cañero, canalla, rockero y cañero con este estilismo. Sobrecamisa negra de efecto piel con un top negro. Su melenea recogida en una coleta súper pulida, pequeños pendientes y un collar de eslabones. Un estilismo perfecto para una noche de concierto con amigas.