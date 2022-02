Zara diseña el mono vaquero blanco más rejuvenecedor con efecto romántico que todas copiaremos en primavera

El poder que tiene Zara en convertir una prenda en viral, es algo que todavía no entendemos. Un ejemplo es el conjunto bustier que ya han lucido Eugenia Osborne y Rocío Osorno, o los pantalones estampados inspirados en Carrie Bradshaw que llevó Victoria Federica. Esta vez, nos referimos a una pieza que usamos durante todo el año, y además queda fenomenal. Un mono vaquero y si es blanco, es la respuesta a todas nuestras preguntas de cómo empezar la primavera con estilo. A pesar de que Zara tiene muchos modelos, sinceramente nos quedamos con uno, que al descubrirlo nos hemos enamorado de la prenda. Es la pieza clave para conquistar el street style, que cada día tiene más fuerza y puede ser por el regreso de la serie, Pasión de Gavilanes.

Hablamos de un mono vaquero en tono blanco, que combina con unos botines altos, unas sneakers e incluso unas sandalias. Con el tiempo que está haciendo estos días, ya tenemos que ir pensando en cómo serán las tendencias en calzado. Este mono conseguirá solucionar cualquier drama que tenemos todas las mañanas: ¿Qué me pongo?

Ya sabemos que este mono no es blanco, pero Mery Turiel nos dio una pista de qué prenda será la reina. Ella apostó por esta pieza en el tono clásico del denim. Seguro que cuando vea, el mono que hemos encontrado, será la primera en ir a la tienda. Lo que sí que tenemos claro, que queda fenomenal y no necesitas otros complementos para crear un look de 10.

Esta tendencia que parece pasajera, cada primavera vuelve con fuerza, e incluso podemos afirmar que ya en temporadas de frío, suele tener una mayor presencia. Nos encanta el mono, porque es una prenda todoterreno. Además, puedes añadir prendas de manga larga para días más fríos, o unas botas XXL para usarlo en un sábado noche.

No pierdas detalle del mono siguiente. Es un flechazo al momento.

MONO DENIM PESPUNTES CONTRASTE (39,95€)

Mono vaquero blanco. FOTO: Zara

Este mono de cuello solapa con manga larga, es la prenda definitiva. Es un básico que necesitarás en el armario, desde ya. Si te has preguntado, que el mono tendría un recorrido en las tendencias de 2022, está claro que sí. Es la ocasión perfecta para probar un mono, si todavía no has dado el paso.

En la imagen del mono no se contempla bien, pero tiene detalles de pespuntes combinados a contrastes, con el objetivo de crear un efecto vintage. Si escoges este modelo, estás haciendo una compra segura y no fallarás en una tendencia que es complicada dar el paso.