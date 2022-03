Así es el calentito abrigo blanco de Zara que tiene Estela Grande de fondo de armario

Parecía que el invierno había desaparecido, pero no es así. Desde hace unos días, se está despidiendo a lo grande y qué mejor que tener ese abrigo que funciona para el próximo año. Si no quieres congelarte por la mañana, la solución la tiene Estela Grande. La celebrity ha enseñado el abrigo blanco y calentito de Zara que necesitamos desde ya. Esta joya de la corona es perfecta, para cualquier día de la semana, y por supuesto, para dejar sin palabras a todo el mundo este sábado noche.

En este caso Estela Grande sigue las tendencias de este invierno. Seguro que tienes en el armario un abrigo largo o de color blanco. Han sido dos claves para diseñar los mejores conjuntos desde casa. Eso sí, si tenemos que hacer una última compra, pensando en el próximo invierno, nos quedamos con este abrigo de Zara.

Estela Grande con el abrigo blanco y calentito de Zara. FOTO: @estelagrande

Primero de todo, tenemos que dar las gracias a todos los espejos de los ascensores que nos permiten ver qué llevan nuestras influencers favoritas. Por otro lado, después de ver este abrigo, te preguntarás por qué no has encontrado antes este básico que necesita cualquier armario. No sabemos si nos gusta más por el corte recto, o por el detalle dorado de los botones. ¡Es perfecto!

ABRIGO CON LANA LIMITED EDITION (29,99€)

Abrigo blanco con tejido en mezcla de lana. FOTO: Zara

Estela con este abrigo consigue añadir un toque elegante a cualquier look. Podrás escoger este abrigo, cuando lleves unos pantalones cargo al más puro estilo de Victoria Federica, o con el modelo favorito de New Balance de Tamara Falcó. Este abrigo de Zara es tan versátil que queda fenomenal con todo.

La verdad que el estilo de Estela Grande nos encanta. Siempre tiene esos básicos de armario que combinan con todo. Desde ahora vamos a estar más atentas a sus publicaciones en Instagram. Gracias a Estela, ahora tenemos un abrigo que nos sirve para el invierno de 2022.