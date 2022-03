Rocío Osorno tiene el perfecto look para un día de lluvia con este abrigo de Zara

Parece que el tiempo no nos dará tregua ni durante el fin de semana ni la semana próxima. La lluvia y el frío prometen acompañarnos todavía un tiempo, a pesar de estar metidos en plena primavera. Algo que sin duda puede ocasionarnos más de un quebradero de cabeza a nivel estilístico, sobre todo cuando ya hemos usado las botas de agua y los chubasqueros durante varios días. Y es que vestirse a la moda, estilos y elegante puede convertirse en algo realmente complicado cuando el agua inunda las calles.

Pero tranquila, porque no eres la única que pasa por esta situación, a las influencers también les pasa. Acostumbradas a compartir con sus seguidores sus mejores looks y a adelantarse a las tendencias y a las temporadas, en estas últimas semanas se han visto obligadas a cambiar sus looks más primaverales por ropa de abrigo y especialmente pensada para combatir la lluvia. Y es gracias a eso que hemos podido tomar algunas ideas, y darnos cuentas que el entretiempo vive de mucho más que de la clásica gabardina o de sus versiones actuales.

El último ejemplo lo hemos tenido en el look que nos ha dejado Rocío Osorno a su paso por Madrid. Acostumbrada al benévolo clima sevillano, la influencer nos ha demostrado que también sabe lucir perfecta en los días más grises. Y aunque su elección de jersey verde de cuello redondo, vaquero de corte slouchy en color negro lavado, mocasines con hebilla y calcetines negros es todo un referente a tener en cuenta para los días más básicos, lo que más nos ha gustado de todo ha sido su abrigo.

Plumífero capricho water and wind protection, de Zara (69,95 euros)

Plumífero capricho water and wind protection, de Zara FOTO: Zara

Un plumas de Zara especialmente para este tipo de días, que además de proteger de la lluvia y el viento promete ser muy ligero y combinar con todo tu armario.