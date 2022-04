Tamara Falcó sobre su relación con Iñigo Onieva: “Intento no ser celosa”

Pedro del Hierro ha presentado esta tarde su primera colección exclusiva de la mano de Tamara Falcó y su marca TFP. Una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar de la que la protagonista se siente muy orgullosa: “Ha sido un lujo poder trabajar con todo el equipo”.

Con motivo de esta presentación a la que no han faltado otros rostros conocidos como Eugenia Osborne y Ana Cristina Osborne, entre otros, Tamara Falcó ha hablado con los medios allí presentes sobre su relación con Iñigo Onieva - el que, por cierto, no le ha acompañado en esta gran noche- y la polémica por la supuesta filtración de los detalles de la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, celebrada este fin de semana, que este y otros invitados hicieron en redes sociales reventando así la exclusiva que la pareja había firmado con la revista del saludo.

“La verdad es que él no sabe mucho cómo van las exclusivas y evidentemente no lo hizo con ninguna mala intención. La verdad es que no lo sabía. Yo recibí un mensaje de mi primo Álvaro que decía ‘por favor, baja la foto’ (de Instagram)... pero claro, esto es nuevo para él, no cayó. Al día siguiente me dijo ‘no me has dicho que no se puede subir nada’”, aclara entre risas la diseñadora.

Preguntada sobre si de una boda sale otra boda, la hija de Isabel Preysler juega al despiste y prefiere mantener el misterio: “quién sabe, quién sabe...”. Aunque tiene claro que “por ahora estoy viviendo un noviazgo súper feliz y poquito a poco”, ya que asegura que esta “es una etapa sin responsabilidades... después llega el matrimonio y los niños, y es distinto. Ahora mismo estoy encantada viviendo mi noviazgo”.

Iñigo Onieva y Tamara Falcó en Lula Club FOTO: Ion Leibar Ion Leibar

Aunque no descarta pasar por el altar con el empresario, Tamara Falcó desvela que no sabe si le gustaría diseñar su propio vestido a que “sería un estrés añadido, aunque no lo descarto”.

Sobre los rumores de supuestas infidelidades que rodean a su relación con Iñigo Onieva constantemente, la marquesa de Griñón confía al cien por cien en su pareja. “Intento no ser celosa, tengo la teoría de que si alguien te quiere ser infiel, te lo va a ser por muchas pegas que pongas. Yo con Iñigo salgo muchísimo y hay cosas que se pueden malinterpretar, pero de verdad que jamás he sentido una falta de respeto hacia mi, todo lo que se ha dicho es buscando una doble intención y lo encuentro tremendamente injusto. Estamos ya acostumbrados aunque no deja de ser dañino... pero a día de hoy no se ha visto nada”.

“Es una persona súper cariñosa que le encanta saludar a todo el mundo, hasta cuando era niño, entonces... es súper alegre, no voy a limitarle porque haya personas criticándole, sería injusto por mi parte y no sería él”, afirma rotunda.

Quienes tampoco descartan pasar por el altar son Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, para los que Falcó solo tiene buenas palabras: “Si mi madre quiere casarse, fenomenal. Mario es una pareja estupenda para ella. Es una persona culta, entrañable, cariñosa con todos nosotros y me encanta verles juntos, pero eso ya depende de ellos”.