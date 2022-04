Rocío Osorno tiene el conjunto perfecto para los días cómodos y es de una marca de ropa interior

Si este fin de semana eres de las pocas personas que no se va a la Feria de Abril y tus planes tampoco incluyen fiestas o eventos elegantes que requieran tu mejor look de invitada, entonces este artículo te interesa especialmente. Porque una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que se puede invertir en ropa cómoda, estilosa y de calidad, ya que nunca sabemos cuando necesitaremos usarla. Y además, reconozcámoslo, llevar anchas camisetas de propaganda ya no se lleva.

Pero seguro que muchas veces te has preguntado cómo conseguir o encontrar ese punto a medio camino entre ir en ropa interior o salto de cama y llevar el típico pijama de felpa poco favorecedor. Hace tan solo unos días, Tamara Falcó nos dejaba alguna clave gracias a sus dos piezas estampados, que podíamos usar tanto para estar en casa con mucho glamour como para lucir en una boda.

La última en sumarse a esta tendencia ha sido Rocío Osorno, quien ha compartido con nosotras un total look que lo último que esperábamos era que viniese firmado por una marca de lencería y ropa de estar por casa. Sí, sí, has oido bien. Intimissimi es la firma detrás de este último look que llama especialmente la atención por el material en que está realizado, en raso de pura seda.

Camiseta de tirantes de Seda y Modal, de Intimissimi (29,90 euros)

Camiseta de Tirantes de Seda y Modal, de Intimissimi FOTO: Intimissimi

Pantalón Recto de Seda en color natural, de Intimissimi (79,90 euros)

Pantalón Recto de Seda en color natural, de Intimissimi FOTO: Intimissimi

Se trata de un top sin mangas en color rosa que la influencer ha combinado con un bonito pantalón tipo sastre en color beige brillante, que además de ser de lo más elegante nos parece comodísimo para lucir en tus días más cómodos combinados con zapatillas o incluso con alpargatas o sandalias planas y disfrutar del fin de semana.