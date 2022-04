Alba Díaz ha fichado el conjunto de lencería noventero y cómodo que necesitas cuando tengas que guardar el pijama de invierno

El tiempo no acompaña, pero es hora de ir buscando un hueco para el pijama de invierno en el armario. Comienza dentro de unos días, la temporada oficial del pijama de entretiempo o de verano. Alba Díaz, que está pasando unos días en París, aprovechó para enseñar cuál es el pijama más cómodo y noventero, con el que no pasaremos calor y, además, estaremos ideales en casa. Este conjunto, que encontró la hija de Vicky Martín Berrocal, es un dos piezas de Tezenis con efecto tipazo. Por cierto, estamos convencidas de que tanto la madre como la hija comparten este look lencero.

Está claro que después de recorrer todas las salas del Museo Louvre o, posar en las escaleras de Montmartre, cuando llegas al hotel quieres usar ropa cómoda. Alba Díaz ha fichado el conjunto que cumple las dos funciones que buscamos: comodidad y funcionalidad. No obstante, solamente Tezenis es capaz de hacer ropa de lencería que siente fenomenal y además no tenga la sensación la mujer de estar incómoda.

Estamos totalmente de acuerdo con Alba Díaz. Unir Jean Paul Gaultier y Tezenis, tiene como resultado una combinación muy parisina, o mejor dicho, al más puro estilo de Moulin Rouge.

Después de ver el conjunto de Alba Díaz, ya tenemos claro que un pantalón de estrellas muy noventero con un sujetador de encaje, nos servirá para dormir cómodas y ligeras. Por cierto, usar un sujetador como parte del pijama es recomendable para mantener el pecho sujeto y elevado.

No pierdas detalle. Aquí tienes los básicos de Alba Díaz de Tezenis.

SUJETADOR SUPER PUSH-UP DE ENCAJE (16,99€)

Sujetador lila de encaje. FOTO: Tezenis

PIJAMA CORTO DE ALGODÓN SUPERNENAS (16,99€)

Pijama corto con estampado de Supernenas. FOTO: Tezenis

Aunque Alba Díaz no utilice la camiseta del pijama de la colección de Supernenas de Tezenis, a nosotras nos encanta para estar por casa. Tanto el sujetador como el pantalón corto, son dos prendas que las podrás utilizar todo el verano.