Repasamos algunos los mejores looks de la historia de la Gala del MET

Por primera vez tras dos años de pandemia, la esperadísima Gala del MET vuelve a su fecha habitual de celebración. Esta es el primer lunes de mayo. Y es que tras un 2020 sin evento y un 2021 donde tuvo que mudarse a septiembre, este año parece que todo vuelve a la normalidad poco a poco, y las celebrities y personalidades más importantes de mundo de la moda podrán volver a festejar el inicio del mes de esta forma tan glamurosa, alfombra roja de por medio.

Si bien el año pasado la temática fue la moda americana, este año tendrá lugar lo que podríamos llamar la segunda parte de este hilo conductor, “In America: An Anthology of Fashion”, donde los actores Blake Lively, Regina King o Ryan Reynolds serán los anfitriones, sin olvidarnos de la todopoderosa Anne Wintour, guardiana de la moda americana. Todo con el objetivo de celebrar el impacto de la moda norteamericana en la historia cultural y empresarial de la industria bajo el hashtag: #MetInAmerica. Y es que la Gala del MET no es si no el preludio a una exposición que abrirá sus puertas el próximo día 7 de mayo, y donde se expondrá un repaso por la indumentaria masculina y femenina, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Pero lo que no podemos esperar a ver es cómo resolverán los invitados su alfombra roja, para muchos la más importante del mundo de la moda, y que ha visto pasar desde princesas como Diana de Gales o Carlota Casiraghi hasta nuestra querida Rosalía.

Y para ir abriendo boca, hemos seleccionado algunos de los mejores estilismos que nos han dejado los últimos años de esta gala tan épica.

Sarah Jessica Parker en la Gala del MET de 2014 de Óscar de la Renta

Sarah Jessica Parker en la MET Gala 2014 FOTO: AO1 GTRES

Anne Hathaway en la Gala del MET del 2015, de Ralph Lauren

Anne Hathaway en la MET Gala 2015 FOTO: Evan Agostini GTRES

Zendaya én la gala del MET de 2015 con vestido de Fausto Puglisi

Zendaya én la MET Gala 2015 FOTO: Evan Agostini GTRES

Rihanna en la Gala del MET de 2015 vestida de Guo Pei

Rihanna en la MET Gala 2015 FOTO: Charles Sykes GTRES

Beyoncé en la Gala del MET del 2015 con vestido de Givenchy

Beyonce Knowles en la MET Gala 2015 FOTO: Evan Agostini GTRES

Emma Watson en la Gala del MET de 2016, con diseño de Calvin Klein

Emma Watson en la MET Gala 2016 FOTO: Evan Agostini GTRES

Emily Ratajkowski en la Gala del MET de 2019, de Peter Dundas

Emily Ratajkowski en la MET Gala 2019 FOTO: Evan Agostini GTRES

Kylie Jenner y Kendall Jenner en la MET Gala 2019

Kylie Jenner y Kendall Jenner en la MET Gala 2019 FOTO: Evan Agostini GTRES

Rita Ora, Kate Moss y Marc Jacobs en la MET Gala 2019

Rita Ora, Kate Moss y Marc Jacobs en la MET Gala 2019 FOTO: Jennifer Graylock GTRES

Gigi Hadid en la Gala del MET de 2021